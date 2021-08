Rapport : Google envisage la participation de Tencent dans la société Fortnite Epic

La société de technologie et de publicité Google aurait envisagé d’acquérir la participation de Tencent dans la société Fortnite Epic Games.

C’est selon des documents rendus publics dans le cadre du procès antitrust de ce dernier contre le géant de la recherche – comme repéré par Bloomberg – qui disent que Google a exploré l’achat de la partie de la société détenue par le géant chinois de la technologie et du divertissement Tencent.

Epic affirme que ce plan a été élaboré en 2018 pour l’empêcher de publier une version de son titre à succès Fortnite Battle Royale sur Android qui contournait le Google Play Store sur les appareils mobiles.

En 2012, Epic a attiré des investissements de Tencent pour alimenter sa nouvelle direction de jeux basés sur les services. La société chinoise a raflé 48,4% des actions d’Epic.

On ne sait pas exactement combien le fabricant de Fortnite Tencent possède actuellement – ​​ou combien vaut sa participation – mais plus tôt en 2021, la société était évaluée à 28,7 milliards de dollars à la suite d’un autre cycle d’investissement.

Ces documents ont été rendus publics dans le cadre du procès d’Epic contre Google qu’il a déposé en août 2020, lorsque la société de jeux a également poursuivi Apple.

