Rapport : Greuther Fürth veut annuler le prêt court d’Adrian Fein, reviendra-t-il au Bayern Munich ?

Le Bayern Munich espérait qu’Adrian Fein obtiendrait un temps de jeu raisonnable contre Greuther Fürth, mais il semble que Hasan Salihamidžić devra trouver un autre club pour Fein en janvier. Le développement de Fein a stagné au cours des deux dernières années. La saison dernière, le PSV Eindhoven a décidé de ne pas racheter le joueur après un prêt d’un an.

Maintenant, nous voyons un schéma similaire, car la nouvelle équipe de Bundesliga, Greuther Fürth, veut résilier son contrat de prêt avec le Bayern Munich pour Fein – selon Tz.

En 2019, le Bayern a prolongé le contrat d’Adrian jusqu’en 2023, et Brazzo a parlé avec une grande admiration pour le joueur : « Nous sommes convaincus de son potentiel et l’avons donc lié au FC Bayern à plus long terme. »

Mais aujourd’hui, la réalité est bien loin de ces jours. Il s’est rendu à Furth dans l’espoir d’obtenir le temps de match, mais n’a réussi à jouer que 29 minutes dans le Hinrunde. C’est un revers pour le club et le joueur.