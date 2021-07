Rapport: GTA 6 ne sortira pas avant 2025

6 juillet 2021 – 10h05

La dernière entrée de la franchise Grand Theft Auto de Rockstar ne sortira pas avant quelques années.

C’est selon Tom Henderson, responsable des fuites de Battlefield et COD, qui a publié une vidéo sur YouTube décrivant certains détails dont il avait entendu parler. Ceux-ci ont été corroborés par Jason Schreier de Bloomberg et incluent le fait que le jeu aurait un cadre moderne – y compris Vice City à Miami – avec un monde qui est destiné à évoluer au fil du temps de la même manière que Fortnite le fait.

Il existe également des rapports selon lesquels le titre mettra en vedette de nombreux protagonistes, dont une hackeuse.

Henderson estime que le jeu ne sortira pas avant 2024 ou 2025. À l’heure actuelle, le jeu n’en est qu’à ses débuts.

Cela survient dans le sillage du fait que Rockstar aurait changé sa culture de travail afin que le resserrement soit moins une caractéristique du développement de jeux.

L’ancien rédacteur en chef de Rockstar, Dan Houser, a quitté l’entreprise en février 2020 et a récemment créé une toute nouvelle société au Royaume-Uni appelée Absurd Ventures in Games. Il y a peu d’indications sur ce que cette tenue fera réellement pour le moment.

Éditeur collaborateur de PCGamesInsider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le business des jeux. Il a débuté au journal commercial britannique MCV en 2013 et a quitté le poste de rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il rejoint Steel Media en tant que rédacteur en chef du nouveau site PCGamesInsider.biz. En octobre 2019, il a quitté ce poste à temps plein dans l’entreprise mais contribue toujours au site au quotidien. Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer/Guardian et Esquire UK.

