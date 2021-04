Rapport: Hansi Flick du Bayern Munich pour démarrer Serge Gnabry contre Eric Maxim Choupo-Moting vs PSG

Selon un rapport de Bild (+), Hansi Flick du Bayern Munich prévoit de commencer Serge Gnabry à la place d’Eric Maxim Choupo-Moting à l’attaquant contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions plus tard cette semaine.

Ce dernier a commencé à l’avant lors de la victoire 1-0 du Bayern sur le RB Leipzig ce week-end et Gnabry est devenu remplaçant en deuxième mi-temps, ce qui, avec le recul, était probablement une décision tactique de Flick pour sauver Gnabry autant qu’il le pouvait, sachant que il le lancerait devant le PSG.

Bien sûr, ces ajustements ont été apportés compte tenu du fait que Robert Lewandowski risque jusqu’à quatre semaines sur la touche en raison d’une blessure au genou qu’il a subie en service international avec la Pologne.

Photo par ANDREAS GEBERT / POOL / . via .

De toute évidence, Choupo-Moting n’a pas eu une mauvaise sortie contre Leipzig. En fait, il a remporté 54% de ses duels, ce qui pour un attaquant, est un nombre relativement élevé et impressionnant pour quelqu’un qui sert principalement de remplaçant à Lewandowski. D’un point de vue tactique, Flick choisit probablement de démarrer Gnabry en raison du rythme qu’il fournit ainsi que de sa capacité de finition. Il a été en bonne forme de but pour l’Allemagne en tant qu’attaquant pur et simple devant Timo Werner de Chelsea ces derniers temps.

Contre le PSG, le rythme de Gnabry est préféré à la présence physique et aérienne de Choupo-Moting, sans pour autant discréditer ses capacités. Le PSG aura beaucoup de rythme à craindre avec (vraisemblablement) Gnabry, Thomas Muller, Kingsley Coman et Leroy Sane attaquant contre eux.

Bild rapporte également que Flick va probablement commencer Lucas Hernandez au lieu d’Alphonso Davies à l’arrière gauche. Flick ne veut apporter aucun changement aux quatre arrières qui ont gardé une feuille blanche contre le RB Leipzig ce week-end. Ces quatre arrières étaient composés de Hernandez, David Alaba, Niklas Sule et Benjamin Pavard. Bien sûr, pour ce match, Davies purgeait une suspension de carton rouge d’un match. Il est probable que Flick veuille simplement garder la ligne arrière cohérente parce qu’il a aimé ce qu’il a vu contre une attaque de Leipzig rythmée et gênante qui sera tout aussi répandue parmi le PSG qu’ils affronteront en milieu de semaine.