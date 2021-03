Rapport: Hansi Flick du Bayern Munich reste la première cible de la DFB pour le manager de l’équipe nationale allemande

Oui c’est vrai. Selon Florian Plettenberg de Sport 1, Hansi Flick reste le premier choix de la DFB pour le prochain manager. Cependant, heureusement pour les fans du Bayern Munich, Plettenberg note également que la tendance est que Flick reste en Bavière car « il ne demandera pas un transfert à la DFB. »

Cette nouvelle arrive pourrait être considérée comme surprenante, car récemment, la DFB a déclaré publiquement qu’elle ne poursuivrait pas les gestionnaires qui sont sous contrat avec d’autres organisations. Et le PDG du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, a également parlé avec assurance de l’avenir de Flick à Munich.

Plettenberg a parlé du sujet dans son nouveau podcast «Meine Bayern-Woche» (tel que capturé par le compte Twttier @iMiaSanMia). Un de l’émission, Plettenberg a déclaré: «La DFB affirmant qu’elle ne contactera pas Hansi Flick est juste une tentative de calmer les choses avec le FC Bayern. La réalité est que Flick reste leur cible souhaitée et en fonction de la décision de Flick, Bierhoff réagira alors.

Mise à jour #Flick: Die aktuelle Tendenz ist, dass er den #FCBayern nicht um Freigabe bitten will! / La tendance actuelle avec Flick est de rester au Bayern. Il ne demandera pas de déménagement à la DFB. Mais: HF reste la priorité de la DFB! Neue Hintergründe dazu dans #MeineBayernWoche! @ SPORT1 – Florian Plettenberg (@Plettigoal) 26 mars 2021

Analyse BFW

Il semble que cette saga de transferts managériaux se déroulera pendant un bon moment. Et il semble que le prochain entraîneur pourrait très bien être Hansi Flick. Le manager battant record du Bayern semble destiné à être manager de l’Allemagne dans les années à venir, et avec l’opportunité de guider son pays vers la Coupe du Monde, ayant plus de contrôle dans l’organisation et le fait qu’il a déjà tout gagné pour gagner au Bayern, il ne serait pas complètement surprenant de le voir sauter à Die Mannschaft.

Espérons que pour nous, fans du Bayern, Flick reste au moins quelques saisons de plus – je ne peux pas imaginer simultanément que le Bayern ait un autre entraîneur pour le moment, mais je ne peux pas non plus imaginer Flick être au Bayern dans, disons, quatre ans.