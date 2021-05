Rapport: Hermann Gerland quittera également le Bayern Munich

Lorsque Hansi Flick a annoncé qu’il voulait quitter le Bayern Munich, le club a immédiatement ciblé le manager du RB Leipzig, Julian Nagelsmann.

Lorsque Nagelsmann a finalement été embauché, les spéculations sur ce qui allait arriver à d’autres membres du personnel comme Miroslav Klose, Hermann Gerland, Danny Roehl et Kathleen Krüger, entre autres, sont allées à la vitesse supérieure.

Nous avions entendu dire que Klose ne reviendrait pas et que Krüger resterait, mais maintenant il semble que Gerland a décidé de partir également:

Outre Miroslav Klose, Hermann Gerland quittera également le FC Bayern cet été. Le nouvel entraîneur Julian Nagelsmann ne voit pas de place pour Gerland dans son équipe d’entraîneurs. Le joueur de 66 ans n’acceptera pas de nouveau poste au FCB mais quittera le club [Kicker] pic.twitter.com/AoCj9NICtN – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 16 mai 2021

Gerland, qui est extrêmement populaire auprès de la liste du Bayern, était l’un des entraîneurs qui aurait été rebuté par certains des désaccords survenus entre le personnel d’entraîneurs et le front office.

Quelle que soit la cause de ce schisme n’a plus d’importance car un nouveau régime prendra le relais sur la Säbener Straße. Il serait fascinant de savoir si Nagelsmann avait des plans pour travailler avec Klose ou Gerland ou si le prétendu mauvais sang qui existe à cause de tout ce qui s’est passé au cours des deux dernières saisons est la seule impulsion du départ de Klose et Gerland.

Quoi qu’il en soit, Gerland essaiera de trouver un nouvel emploi à l’âge de 66 ans. Une chose est sûre, quel que soit le club qui décide de faire appel à l’entraîneur vétéran, il obtiendra un bijou.