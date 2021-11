Rapport: il est peu probable que l’iPhone 14 comporte des puces 3 nm alors que TSMC fait face à des défis de production

Au milieu de la transition d’Apple Silicon pour le Mac et des progrès continus de l’iPhone et de l’iPad, la relation d’Apple avec Taiwan Semiconductor Manufacturing s’approfondit et évolue. Un nouveau rapport publié aujourd’hui par l’Information examine de plus près la dynamique de cette relation, tout en notant également que TSMC a du mal à passer à la fabrication en 3 nm.

Le processeur A15 de l’iPhone 13 est fabriqué en 5 nm. TSMC est en train de passer à une technique de fabrication 3 nm, mais fait face à des défis pour le faire.

Si l’iPhone 14 comportait de nouvelles puces 3 nm, Apple serait en mesure d’inclure « des processeurs plus puissants et moins énergivores dans ses appareils sans augmenter considérablement leur taille », indique le rapport. Cependant, le rétrécissement du processeur de TSMC ne devrait pas se produire à temps pour l’iPhone 14 de l’année prochaine.

Le résultat des luttes de TSMC est que le processeur de l’iPhone sera bloqué sur le même processus de fabrication de puces pendant trois années consécutives, y compris l’année prochaine, pour la première fois de son histoire, selon une analyse de The Information sur les puces précédentes d’Apple. Cela pourrait à son tour amener certains clients à reporter la mise à niveau de leurs appareils d’un an et donner aux concurrents d’Apple un peu plus de temps pour rattraper leur retard.

Malgré ces retards, TSMC devrait toujours être le premier à atteindre 3 nanomètres, devant d’autres fabricants de puces comme Intel et Qualcomm. Des rapports antérieurs avaient indiqué qu’Apple pourrait utiliser des puces 3 nm dans certains de ses produits 2022, mais si le rapport d’aujourd’hui aboutit, il est peu probable que ce soit le cas.

Financièrement, la relation entre TSMC et Apple serait incroyablement interdépendante. Apple aurait représenté un quart de ses 48,08 milliards de dollars de revenus totaux l’année dernière. Il s’agit d’une augmentation importante par rapport aux 21,43 milliards de dollars de chiffre d’affaires total de 2013, date à laquelle les deux sociétés ont commencé à travailler ensemble de manière significative.

Apple aurait également obtenu un traitement « VIP » de TSMC, y compris l’année dernière lors d’un problème de fabrication de la puce de l’iPhone 12 :

Comme la plupart des clients VIP, Apple peut être particulièrement exigeant. Un ancien ingénieur de TSMC a déclaré qu’après que TSMC a rencontré des problèmes de fabrication avec les processeurs de l’iPhone 12 en 2020, Apple a fait pression sur lui pour qu’il fournisse davantage de puces sans augmenter le prix total du contrat. Et au cours des premières années de leur partenariat, Apple a demandé à TSMC de construire au moins une usine de puces supplémentaire dans la ville de Kaohsiung, dans le sud de Taïwan, en raison des inquiétudes concernant le risque de tremblement de terre, a déclaré un ancien responsable des puces Apple. Plus tôt cette année, TSMC a déclaré qu’il était ouvert à la construction d’une usine dans la ville.

En fin de compte, le rapport d’information conclut que la relation entre Apple et TSMC est « principalement positive », selon d’anciens employés des deux sociétés. Le rapport complet vaut la peine d’être lu et peut être trouvé ici.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :