Rapport: Ilaix Moirba de Barcelone pourrait être la clé de l’atterrissage du Bayern Munich Marcel Sabitzer

Développements intéressants sur le marché des transferts : selon Sport, le milieu de terrain barcelonais Ilaix Moriba pourrait devenir un pion clé dans la poursuite de Marcel Sabitzer par le Bayern Munich. Moriba et Sabitzer sont tous deux représentés par les mêmes agents, qui souhaitent envoyer les jeunes de La Masia au RB Leipzig en remplacement de l’Autrichien, qui est dans la dernière année de son contrat. Sabitzer a été fortement lié au Bayern ces dernières semaines.

Juste pour donner quelques informations sur ces relations – Ilaix Moriba est un jeune joueur de Barcelone qui a été largement utilisé par Ronald Koeman la saison dernière. Après avoir obtenu des chances avec l’équipe première, son entourage a commencé à exiger une importante augmentation de salaire pour le garder au club (le contrat du jeune expire l’année prochaine). Les Catalans souffrant évidemment de nombreuses difficultés financières, les pourparlers entre les agents de Moriba et le conseil d’administration du Barca ont échoué il y a plusieurs semaines. Maintenant, le club cherche à lui vendre cette fenêtre.

Moriba exigerait beaucoup plus d’argent en salaires que le Barça n’est prêt à payer.Photo de Cristian Trujillo/Quality Sport Images/.

Le RB Leipzig aurait proposé des frais d’environ 8 millions d’euros, que le Barça n’a pas encore accepté. Ils veulent apparemment au moins 15m. Cependant, prolonger les négociations risque de leur faire perdre gratuitement un joueur talentueux, à une époque où le Barça a besoin de chaque centime qu’il peut obtenir. Un accord pourrait être conclu s’ils sont prêts à être flexibles.

Où le Bayern Munich entre-t-il dans tout cela ? Eh bien, les agents de Moriba sont aussi les agents de Sabitzer. Tout comme l’Espagnol, le contrat de Sabitzer expire également dans un an, et il cherche apparemment à déménager, de préférence en Allemagne. Cela signifie effectivement qu’il recherche un transfert au Bayern, et nous avons des rapports selon lesquels le joueur a convenu des termes avec les Bavarois. Cependant, aucune offre n’a encore été faite à Leipzig.

Le passage de Moriba à RBL pourrait-il aider le Bayern à sécuriser Sabitzer? Cela semble être une affaire compliquée avec beaucoup de pièces mobiles, mais la logique est bonne. Avec un remplaçant approprié, Leipzig pourrait assouplir sa position sur les frais de transfert de l’Autrichien, aidant ainsi un Bayern à court d’argent. Soit cela, soit cela pourrait être un autre exemple d’un média à la recherche de liens entre deux transferts totalement indépendants, juste pour qu’ils puissent obtenir “Barca” et “Bayern” dans le titre.

Voyons comment tout cela se passe.