Rapport : iMac 27 pouces repensé pour comporter un écran LCD, pas une mini-LED

Mercredi 22 décembre 2021 02h01 PST par Sami Fathi

Selon des sources de l’industrie citées aujourd’hui dans un rapport de DigiTimes, la prochaine refonte de l’iMac 27 pouces ne comportera pas d’écran avec mini-LED, mais conservera à la place le panneau LCD précédemment utilisé.



Le rapport indique que si « les spéculations sur la prochaine génération d’iMac 27 pouces avec un écran miniLED » circulent depuis un certain temps, la nouvelle machine de bureau tout-en-un ne comportera en fait pas de panneau mini-LED. , selon ses sources.

Les reportages de DigiTimes vont à l’encontre de l’analyste d’affichage crédible Ross Young, qui a réaffirmé dès ce mois-ci que le prochain ‌iMac‌ comportera un panneau mini-LED et prendra en charge ProMotion.

Malgré l’absence d’un panneau mini-LED, le rapport d’aujourd’hui affirme que l’écran LCD du prochain ‌iMac‌ s’améliore. « Les puces LED utilisées dans son écran sont en hausse de 30 à 40 % par rapport aux modèles précédents, ce qui lui confère une luminosité plus élevée », indique le rapport.

Les premières rumeurs entourant une mise à jour du plus grand ‌iMac‌ indiquaient qu’Apple avait augmenté la taille de l’écran au-delà de 27 pouces. Ces rumeurs, cependant, se sont éteintes et nous nous attendons maintenant à ce que le ‌iMac‌ conserve la taille de 27 pouces mais dans un facteur de forme plus récent. Le rapport d’aujourd’hui a également affirmé que, comme le ‌iMac‌ 24 pouces, sorti en avril dernier, le prochain modèle 27 pouces sera disponible en différentes couleurs.

Le nouveau ‌iMac‌ 27 pouces devrait sortir au printemps 2022, peut-être lors d’un événement en mars ou avril.

Histoires populaires

Kuo : l’iPhone 14 Pro sera doté d’un appareil photo de 48 mégapixels et d’un objectif périscope à venir en 2023

Apple prévoit d’ajouter un objectif d’appareil photo de 48 mégapixels à l’iPhone l’année prochaine, suivi d’un objectif périscope en 2023, selon l’analyste Ming-Chi Kuo. Dans une note de recherche publiée aujourd’hui par TF International Securities, obtenue par MacRumors, Kuo a déclaré que ces mises à niveau de l’appareil photo de l’iPhone au cours des deux prochaines années contribueraient à augmenter la part de marché, les revenus et les bénéfices du fabricant taïwanais Largan Precision. Kuo a fait…

À la une : Quoi de neuf dans iOS 15.2, Contrôle universel retardé et plus

Juste une semaine avant Noël, les choses restent occupées dans le monde des nouvelles et des rumeurs Apple, Apple publiant cette semaine iOS 15.2, macOS Monterey 12.1 et d’autres mises à jour du système d’exploitation associées. Malheureusement, la fonction de contrôle universel tant attendue n’a pas été retenue, nous devrons donc attendre 2022 pour cela. En ce qui concerne les rumeurs, nous en avons entendu plus sur l’iPhone 14 de l’année prochaine, une mise à jour…

Feuille de route Apple Silicon basée sur un cycle de mise à niveau de 18 mois, rapport sur les réclamations

Lundi 20 décembre 2021 01h59 PST par Sami Fathi

Apple prévoit de mettre à jour ses puces de silicium Apple tous les 18 mois, par rapport au cycle de mise à niveau annuel de l’iPhone et de l’Apple Watch, selon un nouveau rapport du Taiwanese Commercial Times. Le rapport, qui fait largement écho aux informations précédemment publiées, indique que des sources du secteur ont indiqué un cycle de mise à niveau de 18 mois pour les puces de silicium Apple. Sur ce, le rapport affirme que…

L’iPhone SE 3 entrerait dans la phase de production d’essai avec un lancement prévu pour début 2022

Mardi 21 décembre 2021 04h37 PST par Sami Fathi

La production d’essai de l’iPhone SE de troisième génération devrait débuter dans un proche avenir alors que les fournisseurs et la chaîne d’approvisionnement d’Apple se préparent davantage à la production en série du nouveau combiné avant un lancement qui serait prévu pour le début de l’année prochaine. MyDrivers rapporte aujourd’hui que la production d’essai, une étape de la chaîne d’approvisionnement avant la production en série de l’appareil, devrait bientôt commencer, selon …

iMac Pro sera lancé plus tôt que prévu

L’iMac Pro haut de gamme d’Apple avec silicium Apple sera lancé dès le printemps 2022, selon des rapports récents. L’analyste d’affichage Ross Young, qui révèle souvent des informations précises sur les plans d’Apple, a récemment déclaré que le nouvel « iMac Pro » d’Apple serait lancé au printemps de l’année prochaine, le printemps dans l’hémisphère nord commençant le 20 mars et se terminant le 21 juin. Apple souvent organise un événement dans le…