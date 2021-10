Rapport immobilier: Delhi-NCR va surpasser la demande de logements de l’année dernière

Cependant, les chiffres de 2021 sont très probablement en deçà de la forte demande enregistrée au cours de l’année civile 2019. Les huit principaux marchés du pays avaient enregistré des ventes résidentielles record de 42 827 unités en 2019.

Delhi NCR a enregistré une croissance saine de 48% en glissement annuel des ventes de logements à 9 101 unités, ce qui en fait le meilleur trimestre à ce jour de l’année civile en cours, avec une demande en passe de dépasser les chiffres de 2020. Cependant, les ventes résidentielles en 2021 devraient encore être inférieures aux niveaux d’avant la pandémie.

Selon Knight Frank India, les chiffres de ventes impressionnants rapportés par Delhi NCR étaient dus à des prix résidentiels fixes associés à des développeurs offrant des paiements différés flexibles et des méga remises, entre autres.

Comme la plupart des secteurs, le secteur de l’immobilier s’est également penché sur la définition des canaux alternatifs d’opérabilité et a restructuré les canaux de vente avec les acheteurs potentiels. La dynamique des prix a été repensée et des offres telles que des paiements différés flexibles, des méga-réductions et un parking ou un mobilier gratuits ont été proposées par plusieurs développeurs de NCR, a déclaré le président de Knight Frank India, Shishir Baijal.

« Nous pouvons dire que le marché (NCR) a connu un mouvement positif pointant vers une croissance saine à l’avenir. Le fait que le pourcentage du luxe dans les ventes globales augmente et que d’autres segments reçoivent l’attention souhaitée prouve que le marché ici fonctionne selon la demande », a-t-il ajouté.

Les ventes de logements en 2021 sont en passe de dépasser la demande de la dernière année civile. Jusqu’à présent, en 2021, Delhi NCR a enregistré des ventes de 20 575 unités contre 21 234 unités au cours de l’année civile 2020, le trimestre avril-juin étant un échec car le pays était soumis à un verrouillage national en raison de la pandémie.

Knight Frank a souligné que les prix résidentiels moyens pondérés sur le marché de la RCN sont restés stables au cours du trimestre. Sur une base annuelle, les prix ont légèrement baissé de 1%, alors qu’ils stagnaient sur une base séquentielle.

Dans les huit premières villes également, le trimestre de septembre a été marqué par des ventes solides. Les ventes de logements ont augmenté de 92% en glissement annuel pour atteindre 64 010 unités sur les principaux marchés au troisième trimestre 2021, tandis que les nouveaux lancements ont augmenté de 90% en glissement annuel pour atteindre 58 967 unités. Une reprise significative par rapport à 27 232 lancements et 27 453 ventes au T2 2021.

Les réductions des droits de timbre ont été une intervention importante appliquée par plusieurs gouvernements d’État pour déclencher une forte reprise des volumes de ventes. Ces mesures ont convaincu les gardiens de la clôture de prendre la décision d’acheter une maison, a déclaré Rajani Sinha, économiste en chef de Knight Frank India : le fort impact positif de la reprise du secteur immobilier sur l’économie globale, les gouvernements central et des États devraient envisager des mesures politiques pour stimuler davantage la demande de logements », a-t-elle noté.

