Rapport : iPad mini 6 repensé pour offrir un écran plus grand de 8,3 pouces

Un nouvel iPad mini 6 à venir dès la fin de l’année devrait apporter une poignée de changements majeurs, notamment un tout nouveau design, une nouvelle puce à l’intérieur, et plus encore. Maintenant, Ross Young de Display Supply Chain Consultants rapporte que le nouvel iPad mini comportera un écran de 8,3 pouces, contre 7,9 pouces actuellement.

En mai dernier, un analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, a annoncé qu’Apple lancerait un iPad mini mesurant entre 8,5 et 9 pouces. Si le rapport de DSCC de cette semaine se déroule, il semble qu’Apple se soit légèrement en dessous de cette fourchette à 8,3 pouces.

Le facteur de forme réel de l’iPad mini 6 ne devrait pas changer. Cela signifie que l’écran de 8,3 pouces aura la même taille physique que l’iPad mini 5, la plus grande taille d’écran étant rendue possible par la suppression du bouton d’accueil, comme Bloomberg l’a déjà signalé.

En termes de design, l’iPad mini ressemblera probablement aux derniers iPad Air et iPad Pro avec des lunettes plus minces et aucun bouton d’accueil. On ne sait pas si le nouvel iPad mini 6 comportera Touch ID dans le bouton d’alimentation ou la prise en charge de Face ID. Bloomberg a décrit cela comme la plus grande refonte de l’histoire de neuf ans de l’iPad mini.

. a annoncé en exclusivité la semaine dernière que le nouvel iPad mini serait équipé du processeur A15 à l’intérieur, d’un port USB-C en bas pour la connectivité et d’un connecteur intelligent.

Apple a mis à jour l’iPad mini pour la dernière fois en 2019, apportant un processeur A12 Bionic plus rapide ainsi que d’autres améliorations et la prise en charge d’Apple Pencil. Qu’avez-vous le plus hâte de voir dans l’iPad mini 6 à venir plus tard cette année ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

