Apple est sur le point d’ajouter une nouvelle fonctionnalité de « détection de crash » à l’iPhone et à l’Apple Watch dès l’année prochaine, selon un nouveau rapport du Wall Street Journal. Le rapport explique que la fonctionnalité composerait automatiquement le 911 lorsqu’un accident de voiture est détecté à l’aide d’un iPhone ou d’une Apple Watch et que les appareils Apple ont déjà détecté plus de 10 millions d’impacts présumés de véhicules…

La fonctionnalité fonctionnera en mesurant un pic soudain de gravité, ou « g », les forces à l’impact, indique le rapport. Apple aurait testé cette fonctionnalité au cours de la dernière année en collectant des données anonymes auprès des utilisateurs d’iPhone et d’Apple Watch :

Apple a testé la fonction de détection de crash au cours de la dernière année en collectant des données partagées de manière anonyme par les utilisateurs d’iPhone et d’Apple Watch, selon les documents. Les produits Apple ont déjà détecté plus de 10 millions d’impacts présumés de véhicules, dont plus de 50 000 incluaient un appel au 911. Apple a utilisé les données des appels 911 pour améliorer la précision de son algorithme de détection d’accident, car un appel d’urgence associé à un impact suspecté donne à Apple plus de confiance qu’il s’agit bien d’un accident de voiture, selon les documents.

Bien que la fonctionnalité soit actuellement définie pour une sortie en 2022, probablement dans le cadre d’iOS 16 et de watchOS 9, le rapport avertit que « le moment de la nouvelle fonctionnalité pourrait changer, ou Apple pourrait choisir de ne pas la publier ».

La fonctionnalité ressemble à la capacité de détection de chute existante de l’Apple Watch. Cette fonctionnalité a d’abord été ajoutée à l’Apple Watch Series 4, et bien qu’elle soit désactivée par défaut si vous avez moins de 65 ans, n’importe qui peut l’activer à partir de l’application Watch sur l’iPhone.

La fonction fonctionne en détectant intelligemment lorsqu’une chute soudaine se produit, en appelant automatiquement les services d’urgence si la personne ne rejette pas l’alerte dans la minute qui suit la chute. Si les coordonnées d’urgence de la personne sont renseignées, ce contact sera averti par un message texte et une carte de l’emplacement de la montre au moment de la chute.

