Rapport: Jamal Musiala et Tanguy Nianzou du Bayern Munich devront être patients

Selon un rapport de kicker (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), le Bayern Munich ne prévoit pas encore de rôles clés pour Jamal Musiala et Tanguy Nianzou.

Des rumeurs récentes ont laissé entendre que les deux jeunes ne sont pas entièrement satisfaits de leur statut respectif dans l’équipe.

Musiala est passé du statut de contributeur régulier – et productif – à celui de relégué principalement au banc et aux départs ponctuels. Nianzou, quant à lui, a été enterré derrière des joueurs plus âgés et meilleurs comme Niklas Süle, Dayot Upamecano et Lucas Hernandez.

Il reste à voir comment Julian Nagelsmann gère le temps de jeu pour les deux jeunes, mais le botteur dit que le patron a apprécié l’effort de Nianzou contre Benfica et vise un départ contre le Dynamo Kyiv pour le Français. De même, la prochaine apparition de Musiala dans le onze de départ pourrait également être contre le Dynamo.

De son côté, Musiala se dit « patient », mais s’inquiète de son manque de temps de jeu. Musiala pourrait également être à la recherche d’une discussion avec l’entraîneur sous peu.