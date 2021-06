Rapport: Joachim Löw a dit à Joshua Kimmich qu’il passerait à l’arrière droit pour l’Euro

Selon un rapport de Bild, le sélectionneur allemand Joachim Löw a informé la star du Bayern Munich Joshua Kimmich qu’il passerait du milieu de terrain central au poste d’arrière droit/arrière droit que Löw utilise dans son système 3-4-3.

Avec la plus grande force de l’Allemagne au milieu de terrain central, cette décision est logique du point de vue de garantir que l’équipe aura ses 11 meilleurs joueurs sur le terrain :

Selon les informations de BILD, Löw prévoit également avec la star du Bayern le tournoi à l’arrière droit. Il en a informé Kimmich après le match contre la Lettonie.

Assez drôle, une personne qui pense que c’est mieux pour tout le monde est un autre joueur qui a fait le même geste, Philipp Lahm.

Aussi bon qu’il joue au centre, Joshua Kimmich pourrait signifier plus pour l’Allemagne en jouant sur le flanc droit. Photo par Alex Gottschalk/DeFodi Images via .

« Sa meilleure position est devant la défense. Cependant, l’équipe nationale allemande a les pilotes et les penseurs de Man City et du Real dans ses rangs avec Kroos et Gündogan, et c’est donc déjà une bonne considération de jouer Joshua à droite devant la ligne de fond à trois”, a déclaré Lahm. Bild. “Grâce à Pep (Guardiola), la polyvalence de Kimmich est établie et Joshua doit maintenant y faire face.”

Guardiola, bien sûr, a utilisé Kimmich à divers postes lorsqu’il était entraîneur au Bayern Munich.

Quant à Kimmich, il savait probablement que cette décision allait arriver étant donné cette citation d’il y a quelques jours à peine :

“En fin de compte, c’est la décision de l’entraîneur”, a déclaré Kimmich (tel que capturé par Bild). “S’il me considère comme un arrière droit et a le sentiment que je peux le mieux aider l’équipe parce que c’est à ce moment-là que nous sommes les plus forts, alors je jouerai à l’arrière droit.”

Outre Kimmich, le milieu de terrain allemand comprend Leon Goretzka (blessé), Toni Kroos, İlkay Gündoğan et Florian Neuhaus principalement en compétition pour le temps de jeu à deux endroits. Le mouvement de Kimmich libère non seulement de la place pour l’Allemagne, mais permet également à Lukas Klostermann d’être une option à l’arrière central de la ligne de fond de Löw.