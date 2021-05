Rapport: Jogi Löw a rappelé Thomas Müller du Bayern Munich; Mats Hummels pourrait également revenir

Selon un rapport de Bild, le manager allemand Joachim Löw a décidé de rappeler Thomas Müller en équipe nationale:

Selon les informations de BILD, c’est désormais réglé: l’entraîneur national Jogi Löw (61 ans) ramènera le champion du monde Thomas Müller (31 ans) en équipe nationale mercredi lorsque l’équipe EM sera officiellement annoncée. BILD a récemment rapporté un appel téléphonique entre Löw et Müller au cours duquel l’ancien et le futur joueur national avaient reçu des signaux positifs de l’entraîneur national pour un retour de la DFB. En mars 2019, Löw avait trié Müller avec les champions du monde Mats Hummels (31) et Jerome Boateng (32). Hummels peut également espérer un retour, à Boateng les décisions de la DFB contre un retour auraient échoué.