Rapport: Jony Ive a débauché «au moins quatre» membres de l’équipe de conception Apple pour LoveFrom

Jony Ive a quitté Apple en 2019 pour former sa propre entreprise de design indépendante appelée LoveFrom. Un nouveau rapport de The Information détaille aujourd’hui qu'”au moins quatre” Apple Design se souvient avoir également quitté Apple pour rejoindre Ive dans sa nouvelle société de conception.

Ce rapport cite une « personne connaissant la situation » et indique que quatre anciens employés d’Apple travaillent désormais aux côtés d’Ive chez Lovefrom : Wan Is, Chris Wilson, Patch Kessler et Jeff Tiller. Ces quatre personnes travaillaient auparavant dans le groupe de conception d’Ive chez Apple, indique le rapport.

Wan Si était un vétéran de 16 ans de l’équipe de conception d’interfaces humaines d’Apple avant de partir pour LoveFrom. Wilson a rejoint Apple en 2007 et a travaillé aux côtés de Wan dans l’équipe de conception de l’interface humaine. Le rapport met en lumière certains de leurs travaux chez Apple :

Les deux concepteurs, par exemple, partagent le mérite d’un brevet pour l’icône de l’application Santé dans le système d’exploitation iOS d’Apple et faisaient également partie d’une équipe qui a conçu l’écran d’accueil de l’Apple Watch. Wan a contribué à l’interface de l’application Météo de l’iPhone et à la conception des boutons du centre de contrôle iOS, tandis que Wilson a contribué à la conception de l’icône iCloud et de plusieurs interfaces utilisateur pour le système d’exploitation de l’Apple Watch, selon les dépôts de brevets. Wilson a rejoint LoveFrom en juillet 2020, tandis que Wan a rejoint le groupe en mai 2021.

Tiller a rejoint Apple en 2017 après avoir quitté son poste de membre du personnel des communications dans l’administration du président Obama. Tiller a été embauché chez Apple pour gérer les « questions administratives » au sein de l’équipe de conception d’Apple, et il travaille maintenant sur le « support de conception » chez LoveFrom.

Enfin, Kessler a travaillé sur la conception de produits Apple de 2007 à 2017. Il a rejoint LoveFrom en mai 2020 dans un rôle d’ingénieur.

Lorsque le départ d’Ive d’Apple a été annoncé en 2019, il a été dit qu’Apple serait un client de LoveFrom. Nous n’en avons pas appris plus sur l’étendue de cette relation, cependant, et on ne sait pas à quel point les deux ont collaboré étroitement depuis lors. L’actuel Apple Industrial Design Group est dirigé par Evans Hankey et Alan Dye.

Comme le souligne le rapport d’aujourd’hui de The Information, LoveFrom a gardé un profil très bas jusqu’à présent. Selon le rapport, la société est enregistrée dans l’un des domiciles d’Ive à San Francisco, selon les documents déposés par la société. Airbnb a annoncé un partenariat pluriannuel avec LoveFrom en 2020.

