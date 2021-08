Rapport: Joshua Kimmich devrait être le numéro deux de l’échelle salariale du Bayern Munich

Selon un rapport de Christian Falk de Sport Bild, le Bayern Munich va faire du milieu de terrain Joshua Kimmich le deuxième joueur le mieux payé de la liste derrière le seul attaquant superstar Robert Lewandowski.

Le salaire de Kimmich semble s’élever à environ 20 millions d’euros, a déclaré Falk sur son podcast (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), ce qui représenterait une augmentation significative par rapport à son accord actuel :

Joshua Kimmich gagnera jusqu’à 20 millions d’euros/an avant impôts et se hissera donc dans la catégorie des meilleurs salariés du Bayern. Seul Robert Lewandowski gagne plus (environ 26 M€) [Podcast Bayern Insider, @cfbayern] pic.twitter.com/blDUGA4Y1j – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 6 août 2021

Le nouveau contrat de Kimmich est certainement bien mérité et était probablement une nécessité après que le club ait apparemment surpayé Leroy Sane l’été dernier. Avec des antécédents plus longs et meilleurs, Kimmich sera désormais dans le même échelon salarial que Sane. En plus de ces deux joueurs, Manuel Neuer et Thomas Müller seraient également les autres résidents du quartier le plus riche de la masse salariale du Bayern Munich.

La partie intéressante de cette histoire est qu’elle devrait maintenant donner à Leon Goretzka une fenêtre de négociation formelle maintenant qu’il sait ce que gagnera son bon copain.