Selon un rapport du botteur, le joueur du Bayern Munich Joshua Zirkzee a subi une blessure au ligament du genou alors qu’il était en service avec Parma Calcio 1913.

Zirkzee, qui se débattait pour trouver du temps et produire à Parma Calcio 193, s’est blessé au «ligament externe», ce qui signifie probablement le LCL (Lateral Collateral Ligament). Bien qu’il n’y ait pas de mot officiel sur la gravité des dommages, une blessure de grade III au LCL peut entraîner une intervention chirurgicale ou un traitement par plasma riche en plaquettes (PRP). Les blessures de grade I et II au LCL offrent des mesures de récupération moins drastiques.

Zirkzee avait joué 108 minutes en quatre matchs pour Parma Calcio 1913 lors de son prêt, mais n’avait pas encore enregistré de but ou de passe décisive. Maintenant, il semble que Zirkzee pourrait être mis à l’écart pour un sort et ses opportunités pourraient être encore plus limitées ou même potentiellement terminées pour cette saison.

La blessure de Zirkzee fait suite à la terrible nouvelle selon laquelle Robert Lewandowski serait absent jusqu’à quatre semaines en raison d’une blessure au genou. Lewandowski, bien sûr, a été blessé alors qu’il jouait pour la Pologne contre Andorre lors des qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA.