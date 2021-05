Rapport: Joshua Zirkzee reviendra au Bayern Munich

Avec Parma Calcio 1913 officiellement relégué en Serie A, les chances de la partie italienne d’exercer son option d’achat sur le prêteur du Bayern Munich Joshua Zirkzee sont considérées comme extrêmement improbables par botteur:

Parce qu’il n’avait guère eu de chance avec la première équipe à Munich, le FC Bayern avait prêté Joshua Zirkzee à Parme en Serie A au dernier moment possible du mercato de janvier. Selon Karl-Heinz Rummenigge, il était censé «y contribuer pour qu’ils ne soient pas relégués». Quatre mois plus tard, Parme, déjà avant-dernière à l’époque, a été reléguée et n’est donc pas en mesure d’exercer son option d’achat de 15 millions d’euros pour Zirkzee.

Même si Parme aurait évité d’une manière ou d’une autre la relégation, il n’était pas certain que l’équipe italienne aurait pu se permettre Zirkzee à ce prix de toute façon. Zirkzee a démarré lentement pour Parme et a ensuite subi une blessure qui l’a limité à seulement quatre apparitions.

On suppose que Zirkzee reviendra et concourra pour être une réserve profonde dans la première équipe ou pour jouer avec le Bayern Munich II s’il restait sur Säbener Straße. Il semble cependant plus probable que le Bayern Munich cherche à vendre le Néerlandais à un taux réduit ou à trouver une autre destination de prêt.