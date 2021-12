Rapport JPC : L’industrie s’inquiète de l’inclusion de données non personnelles et des mandats de localisation étendus

« Certains d’entre eux incluent la couverture des données non personnelles, le traitement de certains réseaux de médias sociaux comme des éditeurs et des mandats étendus de localisation des données. Il reste certaines étapes clés avant que les suggestions du rapport ne deviennent une loi contraignante », a-t-il ajouté.

Des représentants de l’industrie ont fait part de leurs préoccupations concernant certaines recommandations de la commission parlementaire sur le projet de loi sur la protection des données, notamment celles concernant l’inclusion de données non personnelles et des mandats élargis de localisation des données, et ont déclaré que celles-ci nuiront aux droits des personnes et auront un impact sur les entreprises.

Un panel parlementaire a recommandé jeudi des normes plus strictes pour réglementer les plateformes de médias sociaux en les tenant responsables du contenu qu’elles hébergent, tout en affirmant qu’il est impératif de stocker des données en Inde et d’en restreindre l’accès en les classant comme données personnelles sensibles et critiques.

Il a également recommandé d’élargir le champ d’application de la législation proposée sur la protection des données afin d’inclure à la fois les données personnelles et non personnelles avec « un seul organe administratif et de réglementation ».

Internet and Mobile Association of India (IAMAI) a déclaré que ses membres évaluaient actuellement le rapport et « à première vue, il semble que le projet qui a été publié en 2019 après les consultations les plus larges possibles a fondamentalement changé, y compris le titre du projet de loi de Personal Projet de loi sur la protection des données au projet de loi sur la protection des données ».

« Certaines autres dérogations telles que les recommandations selon lesquelles les intermédiaires des médias sociaux pourraient devenir des éditeurs dans certaines circonstances et quelques aspects des normes de localisation des données modifient considérablement la structure originale du projet de loi », a-t-il ajouté.

IAMAI a noté que l’inclusion des données non personnelles dans le projet de loi sur la protection des données personnelles est contraire aux recommandations du comité d’experts nommé par MEITY pour développer un cadre de gouvernance des données non personnelles.

« L’obligation pour la DPA de consulter le gouvernement central avant de délivrer des approbations ou des décisions sur les flux de données transfrontaliers créerait un processus de décision incroyablement lent et lourd et réduirait l’autonomie et l’efficacité d’un organisme spécialisé tel que la DPA (Data Protection Autorité) », a-t-il déclaré.

Le conseiller en politique publique de Mozilla Corporation, Udbhav Tiwari, a déclaré que le dernier rapport de JPC soulève de nombreuses inquiétudes qui « porteraient atteinte aux droits des personnes et seraient mauvais pour un Internet ouvert ».

« Certains d’entre eux incluent la couverture des données non personnelles, le traitement de certains réseaux de médias sociaux comme des éditeurs et des mandats étendus de localisation des données. Il reste certaines étapes clés avant que les suggestions du rapport ne deviennent une loi contraignante », a-t-il ajouté.

BSA-The Software Alliance a également déclaré que plusieurs des recommandations du rapport restent préoccupantes.

« Nous sommes particulièrement préoccupés par la recommandation d’élargir le projet de loi pour réglementer les données non personnelles (DNP). L’objectif d’un projet de loi sur la protection des données personnelles, protégeant la vie privée des individus, est souvent en contradiction avec l’objectif du cadre de gouvernance NPD proposé, qui est de générer plus de valeur à partir des données », a-t-il déclaré.

Garder ces deux efforts séparés, établir des règles claires et distinctes pour la protection des données personnelles et des données non personnelles, est le meilleur moyen de garantir qu’aucun de ces objectifs ne soit dilué, a noté BSA.

« Nous sommes également préoccupés par les exigences obligatoires de localisation des données et les restrictions indues sur les transferts de données transfrontaliers, qui sont des obligations rigides qui non seulement affaibliront la protection de la vie privée, mais entraveront également l’interopérabilité avec les normes et pratiques internationales émergentes ayant un impact sur les opportunités économiques de l’Inde », a-t-il déclaré. .

BSA-The Software Alliance Country Manager (Inde) Venkatesh Krishnamoorthy a déclaré que la suppression des dispositions sur le NPD, l’évitement de la localisation obligatoire des données et la promotion des transferts de données transfrontaliers dans le projet de loi final soutiendront les objectifs du projet de loi, qui sont de protéger les données personnelles et d’améliorer la protection de la vie privée.

« À l’inverse, ne pas le faire sera préjudiciable à la révolution numérique de l’Inde, qui doit reposer sur des bases solides en matière de protection de la vie privée », a-t-il déclaré, ajoutant que ces préoccupations devaient être résolues pour mieux protéger la vie privée de ses citoyens, augmenter les opportunités économiques et les emplois à travers secteurs et accélérer le développement de l’Inde en tant que pôle d’innovation pour les technologies émergentes.

L’IAMAI a également fait part de ses inquiétudes quant à l’imposition de restrictions d’âge de 18 ans sur certains services, ce qui exclura un groupe démographique important de l’écosystème numérique et « sera en contradiction avec la plupart des régimes de données qui créent des dispositions habilitantes pour les 13 à 18 ans ».

« En outre, l’inclusion de » manipulations psychologiques qui portent atteinte à l’autonomie de tout individu (sans une compréhension suffisante de ce que cela impliquerait) sous le sens de » préjudice « crée une immense place pour des interprétations inexactes de la loi », a-t-il ajouté.

L’IAMAI a souligné que les recommandations pourraient imposer un fardeau de conformité beaucoup plus élevé aux startups, et a suggéré qu’un groupe d’experts soit mis en place pour étudier l’impact de ces recommandations sur les startups. En outre, le projet de loi empiètera sur les droits de propriété intellectuelle des entreprises dans le cadre des nouvelles exigences en matière de portabilité des données et de transparence algorithmique.

Ces objectifs peuvent être atteints sans compromettre les secrets commerciaux, a-t-il déclaré.

« L’IAMAI est convaincu que le gouvernement poursuivra l’éthique transparente et consultative sous laquelle le projet de loi précédent a été élaboré et appellera à la poursuite des délibérations sur le rapport », a-t-il ajouté.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.