Rapport: Julian Nagelsmann veut ajouter de la profondeur à l’arrière-plan au Bayern Munich

Selon un rapport de Sky Germany, le Bayern Munich et Julian Nagelsmann se sont déjà rencontrés pour discuter de la planification des transferts pour la fenêtre d’été.

«Julian Nagelsmann veut avant tout une chose: plus de flexibilité», a déclaré le journaliste de Sky, Marc Behrenbeck.

Par flexibilité, Nagelsmann signifie prétendument qu’il veut que des joueurs plus polyvalents s’intègrent dans une formation de trois ou cinq arrière «afin d’être plus offensifs et flexibles avec les arrières latéraux hauts.

Julian Nagelsmann veut améliorer la profondeur au Bayern Munich.Photo de Jan Woitas / alliance de photos via .

Selon le rapport, Nagelsmann ne pense pas que le Bayern Munich a la profondeur requise le long de la ligne arrière (arrières centraux, arrières latéraux / ailiers) pour mettre en œuvre son système le plus efficacement possible.

Plus précisément, Nagelsmann pense (prétendument) que le Bayern Munich a besoin d’une meilleure profondeur derrière Alphonso Davies et Benjamin Pavard.

Le journaliste de Sky Max Bielefeld pense que Pavard est plus à l’aise dans un back-four que dans une formation back-three ou back-five.

“Il a déjà joué ça (trois arrière / cinq arrière) en équipe nationale, mais il est plus un défenseur pour un quatre arrière”, a déclaré Bielefeld.

Sky a également noté que le principal problème qui motive le désir de Nagelsmann pour plus de profondeur dans la ligne arrière est que Bouna Sarr n’a pas fait ses preuves et que le remplaçant de Davies sur le côté gauche serait Lucas Hernandez, qui semble être l’un des partants de l’équipe. défenseurs centraux.

Fait intéressant, Sky a fait référence à la signature annoncée – mais pas officiellement annoncée – de l’arrière gauche du Reading FC Omar Richards, qui, selon Nagelsmann, ne fournira toujours pas suffisamment de profondeur.

Alors … quels sont les joueurs que Nagelsmann pourrait potentiellement amener? Cela reste incertain, mais Sky a dressé une liste de trois candidats: Bourna Sosa du VfB Stuttgart, Emerson du Real Betis et Pedro Porro de Manchester City (actuellement prêté avec le Sporting).

Il convient de noter que les joueurs susmentionnés sont les recommandations de Sky et non la liste officielle de Nagelsmann.

Sosa était lié au Bayern Munich pendant l’hiver, tandis que Royal et Porro n’ont aucune histoire d’être associés aux Bavarois. Sosa a 23 ans et a un contrat avec Stuttgart jusqu’en 2025, il pourrait donc être un problème de faire venir l’arrière gauche, en particulier avec Omar Richards déjà prétendument en route pour Munich.

Royal a 22 ans et joue à la fois à l’arrière droit et à l’arrière central, mais semble être redondant pour Chris Richards, si l’espoir de l’USMNT revenait au Bayern Munich après la fin de son prêt à Hoffenheim. Royal est valorisé à 18 millions d’euros.

Porro, quant à lui, a 22 ans et est un arrière droit offensif, évalué à 12 millions d’euros.

Il semble douteux que le Bayern Munich dépenserait quelque chose au nord de 10 millions d’euros pour des joueurs de «banc» pendant cette fenêtre.