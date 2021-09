Rapport: Kingsley Coman préfère la Premier League au Bayern Munich

Lorsque Kingsley Coman a embauché Pini Zahavi comme agent, l’écriture était sur le mur pour le Français. Alors que le Bayern Munich aimerait probablement le prolonger, il semble que les exigences salariales du joueur soient astronomiquement plus importantes que ce que le club veut offrir. La raison est probablement la même qui a poussé David Alaba à refuser toutes les tentatives de prolongation du Bayern – il a la tête tournée et veut partir.

Un rapport exclusif de Le10Sport le prétend, affirmant que Coman souhaite passer bientôt en Premier League. Les goûts de Manchester City et Liverpool pourraient être des candidats probables, ainsi que Chelsea (dont l’article ne mentionne pas, mais vous pouvez supposer cela en raison des liens connus de Zahavi avec Abramovic).

Pourquoi veut-il partir ? Eh bien, il y a probablement plusieurs raisons :

Coman est au Bayern depuis l’âge de 19 ans et il a déjà tout gagné ici. Il a même marqué pour nous en finale de Ligue des Champions ! Son héritage ici en Allemagne est donc assuré et il pourrait être à la recherche d’un nouveau défi ailleurs. Avec le transfert de Sane et l’ascension rapide de Jamal Musiala, Coman pourrait bientôt se retrouver joueur en rotation au Bayern si ses performances ne s’améliorent pas. Il n’est déjà pas un starter infaillible dans la configuration actuelle de Nagelsmann. Avec seulement deux ans sur son contrat, Coman a l’effet de levier pour forcer une sortie bon marché du Bayern, s’assurant ainsi un gros bonus de signature. Le club anglais paiera presque certainement Coman plus que tout ce que le Bayern lui offrira comme extension. L’argent est un facteur de motivation assez important ici.

Le parcours de Kingsley Coman au Bayern touche-t-il à sa fin ? On en a vraiment envie, c’est dommage. Bien qu’il ait souvent été un talent frustrant et fortement sujet aux blessures, sa qualité a brillé à des moments clés et il a marqué l’un des buts les plus importants de l’histoire du club. S’il part, espérons simplement que ce ne sera pas sur une note amère comme Alaba, et que le Bayern pourra obtenir des frais de transfert décents pour lui.