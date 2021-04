Rapport: Kiss Biopic ‘Shout It Out Loud’ arrive sur Netflix

Selon la date limite, Netflix est sur le point de conclure un accord pour le prochain EMBRASSER biopic “Crie le fort”. Le film sera réalisé par Joachim Rønning, le cinéaste norvégien dont les crédits comprennent «Kon-Tiki», “Maléfique: Maîtresse du Mal” et “Pirates des Caraïbes: les hommes morts ne racontent aucune histoire”. Le script est écrit par Ole Sanders.

“Crie le fort”, qui bénéficiera d’une coopération étroite des chefs d’orchestre Gene Simmons et Paul Stanley, sera une coproduction de Mark Cantonde Divertissement d’ambiance et Groupe de musique universel. Le film sera produit par Canton à travers son Divertissement d’ambiance, Leigh Ann Burton à travers Opus 7, Courtney Solomon, David Blackman et Jody Gerson à travers Groupe de musique universel, EMBRASSERgestionnaire de longue date Doc McGhee à travers son McGee Entertainment, Rønning, et Simmons et Stanley. Atmosphèrede Canton de Dorothy et David Hopwood sont les producteurs exécutifs.

Il y a plus d’un an,EMBRASSER guitariste Tommy Thayer a déclaré que le groupe travaillait également sur un documentaire “définitif” qui inclura “rare et convaincant” EMBRASSERmédias liés soumis par les fans du groupe.

EMBRASSER a lancé son voyage d’adieu en janvier 2019 mais a été contraint de le mettre en attente l’année dernière en raison de la pandémie COVID-19.

“Fin de la route” devait initialement se terminer le 17 juillet 2021 à New York, mais devrait maintenant durer jusqu’en 2022.

EMBRASSERLa gamme actuelle de membres est composée de membres originaux Stanley et Simmons, aux côtés des ajouts ultérieurs de groupes, Thayer (depuis 2002) et batteur Eric Singer (marche et arrêt depuis 1991).

Formé en 1973 par Stanley, Simmons, le batteur Peter Criss et guitariste principal Ace Frehley, EMBRASSER a organisé sa première tournée «d’adieu» en 2000, la dernière à présenter la programmation originale du groupe.

Netflix avait déjà connu un succès biopic rock avec MOTLEY CRUEde “La saleté”, qui a été créée en mars 2019. Adaptation du livre du même nom sur le groupe de rock emblématique, il était en préparation depuis 2003. Il était auparavant créé à Primordial et Fonctionnalités de mise au point avant que Netflix ramassé en 2017.

“La saleté”, qui aurait coûté plus de 20 millions de dollars à produire, a actuellement un score de 38% sur 72 avis sur Tomates pourries, le service d’agrégation de critiques en ligne qui permet aux critiques et au public d’évaluer les films. Le même site a un score d’audience de 94% pour “La saleté” à partir de plus de 6000 avis.

