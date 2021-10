Rapport : Konami se tourne vers des développeurs externes pour les nouveaux Metal Gear, Castlevania et Sile

4 octobre 2021 – 10h01

Un nouveau rapport a déclaré que l’éditeur japonais Konami n’avait aucune entrée dans les franchises Metal Gear, Castlevania et Silent Hill en préparation.

C’est selon VGC, qui rapporte que la société crée un nouveau titre Castlevania en interne, avec l’aide de certains studios externes locaux. Ce jeu est apparemment une “réimagination”.

Apparemment, un remake du classique Metal Gear Solid – ou la troisième entrée de la série, Snake Eater – est également en préparation avec Virtuos de Singapour qui serait à la barre. VGC rapporte également que Konami a l’intention de publier des remasters des titres originaux de Metal Gear Solid.

Enfin, le média indique qu’un nouveau projet Silent Hill pourrait être annoncé à un moment donné en 2022. Ce titre a apparemment été sous-traité à “un développeur japonais de premier plan”.

Les nouvelles concernant une nouvelle entrée dans la franchise Silent Hill tourbillonnent depuis un certain temps maintenant, l’équipe polonaise Bloober devant minimiser les spéculations selon lesquelles elle travaille sur ledit titre. Konami a annoncé un partenariat avec le studio en juin de cette année.

En janvier 2021, Konami a restructuré ses équipes de développement mais a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de se retirer du marché des jeux vidéo.

Éditeur collaborateur de PCGamesInsider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le business des jeux. Il a débuté au journal commercial britannique MCV en 2013 et a quitté le poste de rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il rejoint Steel Media en tant que rédacteur en chef du nouveau site PCGamesInsider.biz. En octobre 2019, il a quitté ce poste à temps plein dans l’entreprise mais contribue toujours au site au quotidien. Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer/Guardian et Esquire UK.

