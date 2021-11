Rapport: Kotick était au courant de l’inconduite sexuelle chez Activision Blizzard

Le PDG du géant américain des jeux Activision Blizzard, Robert Kotick, était au courant de l’inconduite sexuelle dans l’entreprise.

C’est ce que rapporte le Wall Street Journal, qui dit que l’exécutif était non seulement au courant de cas de harcèlement et d’abus sous sa surveillance, mais qu’il avait également été accusé lui-même d’un comportement similaire.

Kotick était apparemment au courant des allégations portées contre Dan Bunting, le co-directeur du fabricant de Call of Duty Treyarch, en 2017. Non seulement cela a fait l’objet d’une enquête, mais le WSJ affirme que Kotick a annulé une décision des RH de faire licencier Bunting. Bunting a depuis quitté Treyarch après que le Wall Street Journal a publié son rapport.

Comme si cela ne suffisait pas, le directeur technique de Blizzard, Ben Kilgore, aurait été licencié après avoir été accusé de harcèlement sexuel. Cela n’a pas empêché le patron de Blizzard, Mike Morhaime, d’envoyer un e-mail interne félicitant Kilgore pour ses contributions.

Kotick n’a apparemment pas informé le conseil d’administration d’Activision Blizzard de ces allégations et règlements. Après que le département californien de l’emploi équitable (DFEH) ait poursuivi l’entreprise en juillet, il aurait également dit à ses collègues qu’il n’était pas au courant d’eux. Cela pourrait certainement mettre le PDG dans une position délicate en ce qui concerne l’enquête de la SEC sur Activision Blizzard.

Kotick a également été accusé de harcèlement. En 2006, on prétend qu’il a menacé de mort l’un de ses assistants, ce qui a abouti à un règlement à l’amiable. L’année suivante, il a été accusé de harcèlement sexuel par une hôtesse de l’air à bord d’un jet privé dont il était copropriétaire, ce qui lui a valu un paiement de 200 000 $ à la suite d’un arbitrage.

Depuis qu’Activision Blizzard a été poursuivi par DFEH en juillet, plus de 500 rapports de harcèlement, d’abus, de discrimination et d’autres inconduites ont également été soumis. Pendant ce temps, l’ancienne co-directrice de Blizzard, Jen Oneal, est apparemment partie après avoir réalisé qu’Activision Blizzard ne serait jamais en mesure de résoudre ses problèmes de culture. De plus, il est apparu qu’elle était moins payée que son collègue co-directeur Mike Ybarra et dit qu’elle avait été « symbolisée, marginalisée et victime de discrimination ».

En réponse à l’article, Activision Blizzard a publié la déclaration suivante sur son portail de relations avec les investisseurs.

« Nous sommes déçus par le rapport du Wall Street Journal, qui présente une vision inexacte et trompeuse d’Activision Blizzard et de notre PDG. Les cas d’inconduite sexuelle qui ont été portés à son attention ont été traités », a écrit la société.

« Le WSJ ignore les changements importants en cours pour en faire le lieu de travail le plus accueillant et le plus inclusif de l’industrie et il ne tient pas compte des efforts de milliers d’employés qui travaillent dur chaque jour pour être à la hauteur de leurs – et de nos – valeurs. Le désir constant être meilleur a toujours distingué cette entreprise. C’est pourquoi, sous la direction de M. Kotick, nous avons apporté des améliorations significatives, y compris une politique de tolérance zéro pour les conduites inappropriées. Et c’est pourquoi nous avançons avec une concentration, une vitesse, et des ressources pour continuer à accroître la diversité au sein de notre entreprise et de notre industrie et pour garantir que chaque employé arrive au travail en se sentant valorisé, en sécurité, respecté et inspiré. Nous n’arrêterons pas tant que nous n’aurons pas le meilleur lieu de travail pour notre équipe. «

