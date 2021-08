Rapport KPMG Crypto nouveaux médias

L’écosystème de la monnaie numérique a continué de voir un afflux massif de fonds d’investisseurs au cours de la dernière année. Cette tendance a été confirmée dans un nouveau rapport de KPMG qui a révélé que l’écosystème de la crypto-monnaie s’était réchauffé au premier semestre 2021. La croissance accrue que l’écosystème a connue au premier semestre était plus du double du niveau observé en 2020 et dépassant le précédent record annuel. haut fixé en 2018.

Selon le rapport, la maturité de l’écosystème blockchain et crypto-monnaie a eu un impact sur la compréhension de ceux qui investissent dans l’espace.

«Au S1’21, une quantité importante d’argent institutionnel a afflué dans l’espace crypto, mettant en évidence l’élargissement de la base d’investisseurs. La sensibilisation et la connaissance du secteur par les investisseurs augmentent, les investisseurs ayant désormais une bien meilleure compréhension non seulement des actifs cryptographiques, mais également du côté opérationnel et procédural de la cryptographie – de la garde et du stockage à la tenue de magasin et la compétitivité et la maturité des fournisseurs de services », le rapport lit.

Rôle des sociétés de capital-risque

Alors que l’afflux direct de fonds dans les crypto-monnaies par les investisseurs institutionnels a ralenti avec le contrôle réglementaire croissant, les sociétés de capital-risque investissent notamment dans les startups fournissant des services liés à la blockchain et à la crypto.

Parmi les grands noms qui ont reçu des financements d’investisseurs jusqu’à présent cette année, citons Messari qui a récolté jusqu’à 21 millions de dollars plus tôt ce mois-ci, BlockFi qui a levé 350 millions de dollars et Blockchain.com.

Le financement couvre divers aspects du monde de la blockchain, des échanges aux plateformes de prêt et même à l’application de récompenses Bitcoin, Lolli, qui a levé 10 millions de dollars en financement de série A en juillet.

Projections pour le second semestre : émergence de l’échange NFT

Le rapport et la section sur les crypto-monnaies ont été conclus avec les tendances projetées pour le reste de l’année. Selon le rapport, l’écosystème blockchain verra continuellement la maturation de l’espace des crypto-monnaies tout en cas d’utilisation innovants qui sépareront continuellement les crypto-monnaies de la technologie blockchain.

Dans l’ensemble, nous sommes tenus de voir l’émergence d’un type spécial d’échanges de crypto-monnaie qui se concentrera exclusivement sur de nouvelles technologies telles que les jetons non fongibles (NFT).

Avertissement

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

Benjamin Godfrey est un passionné de blockchain et des journalistes qui aiment écrire sur les applications réelles de la technologie et des innovations blockchain pour favoriser l’acceptation générale et l’intégration mondiale de la technologie émergente. Son désir d’éduquer les gens sur les crypto-monnaies inspire ses contributions aux médias et sites renommés basés sur la blockchain. Benjamin Godfrey est un amoureux du sport et de l’agriculture. Suivez-le sur Twitter, Linkedin

Lien source