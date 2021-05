Rapport: la base de joueurs active de Blizzard a chuté de 29% depuis 2018

Le nombre de personnes jouant aux jeux Blizzard a chuté de près de 30% au cours des trois dernières années.

C’est selon MassivelyOP, qui rapporte qu’il y a eu une baisse de 29 pour cent des joueurs actifs depuis le début de 2018. Au premier trimestre 2018, Activision Blizzard a rapporté des utilisateurs actifs mensuels à hauteur de 38 millions; au cours du trimestre le plus récent – les trois mois se terminant en mars 2021 – ce chiffre s’élève à seulement 27 millions.

Dans l’ensemble, le nombre total d’utilisateurs actifs mensuels d’Activision Blizzard pour le premier trimestre de 2021 a connu une augmentation de 16% depuis 2018, passant à 435 millions.

Cela aura été en partie dû à Call of Duty, dont la base de joueurs actifs a presque triplé pour atteindre 150 millions de dollars grâce au titre de bataille royale gratuit Warzone et Call of Duty Mobile. À elle seule, Warzone a attiré 100 millions de personnes entre son lancement en mars 2020 et avril 2021.

Blizzard compte toujours un grand nombre de joueurs, mais la baisse au cours des trois dernières années est notable. Au cours de cette période, un certain nombre de développeurs chevronnés de la société ont quitté l’entreprise, dont le directeur d’Overwatch, Jeff Kaplan.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72154/report-active-blizzard-playerbase-has-dipped-29-since-2018/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));