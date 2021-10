Rapport: la batterie Apple Car discute avec les fournisseurs chinois en pause et passe à Panasonic

L’été dernier, nous avons appris qu’Apple était en pourparlers avec les chinois CATL et BYD pour fournir des batteries pour son véhicule électrique. Mais maintenant, il semble que les négociations soient au point mort car Apple voudrait que les batteries soient fabriquées aux États-Unis ainsi qu’une opération de fabrication exclusive.

Au cours de l’été, . et Digitimes nous ont dit qu’Apple cherchait à installer CATL et/ou BYD pour la fabrication de batteries aux États-Unis.

Maintenant, dans un nouveau rapport de ., des sources disent qu’en plus de l’exigence made in US, Apple exigeait que CATL ou BYD dédient une équipe exclusive pour construire les batteries pour Apple Car.

Entre l’investissement important, les tensions entre les États-Unis et la Chine et la difficulté de créer une équipe exclusive pour Apple, les discussions sur la batterie avec CATL et BYD auraient été suspendues.

Les entreprises ont informé Apple au cours des deux derniers mois qu’elles n’étaient pas en mesure de répondre à ses exigences, ont déclaré les gens. Mais la société américaine n’a pas abandonné l’espoir de reprendre les pourparlers avec CATL ou BYD, selon une source.

À la lumière de cela, Apple aurait élargi ses discussions avec les fabricants de batteries japonais, y compris le partenaire de longue date de Tesla, Panasonic.

Apple, BYD et Panasonic ont tous refusé de commenter la nouvelle à .. Cependant, CATL a répondu :

CATL a déclaré dans une déclaration à . qu’il a nié « les informations pertinentes ». « Nous évaluons l’opportunité et la possibilité de localiser la fabrication en Amérique du Nord », indique le communiqué, ajoutant qu’il dispose d’une équipe professionnelle dédiée exclusivement pour chaque client.

