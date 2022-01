Rapport: la cible du Bayern Munich Ricardo Pepi rejoint Augsbourg dans un transfert record

Selon 90 minutes, Ricardo Pepi, cible du Bayern Munich, rejoint Augsbourg avec des frais de transfert record. L’équipe de Bundesliga donne au FC Dallas 20 millions de dollars (plus des ajouts) pour ses services, selon Fabrizio Romano. Pepi passera son examen médical en Allemagne dimanche.

Deux records différents sont battus par ce transfert.

Le premier est qu’il s’agit des frais les plus élevés payés pour un joueur qui est passé par une académie de la MLS, dépassant la signature d’Alphonso Davies par le Bayern pour 13,5 millions de dollars (plus les ajouts) en 2018. C’est également le deuxième plus gros transfert de l’histoire de la MLS derrière Miguel. Almiron rejoint Newcastle.

Le deuxième record est que Pepi devient le plus gros transfert d’Augsbourg. Il doublera presque les quelque 10,5 millions d’euros qu’Augsbourg a payés au Red Bull Salzbourg pour Martin Hinteregger en 2016.

EXCL : La star de l’USMNT Ricardo Pepi est sur le point de rejoindre le FC Augsburg en provenance du FC Dallas, c’est parti ! #MLS #Pépi Des sources allemandes me parlent de la MLS et des frais d’enregistrement du club : 20 millions de dollars plus les add-ons. Pepi et son agent s’envolent maintenant pour Munich. Pepi subira des tests médicaux dimanche. pic.twitter.com/RvDlCrt841 – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 1er janvier 2022

Pepi a explosé sur la scène en 2021, marquant 13 buts en 23 matchs pour Dallas sur le point d’être nommé Jeune joueur de l’année MLS. Il a également reçu ses premières convocations en équipe nationale des États-Unis, récoltant 3 buts et 3 passes décisives lors de ses 7 premiers matchs.

Augsbourg a besoin de toute l’aide possible pour obtenir l’extrémité offensive du terrain. Ils ont terminé la première moitié de la saison à un seul point de la zone de relégation, après avoir marqué le quatrième moins de buts de toute la Bundesliga.