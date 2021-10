Rapport: la FIFA veut deux fois plus d’argent d’EA dans l’accord de licence

L’instance dirigeante du football, la FIFA, a apparemment les yeux rivés sur une plus grande part du gâteau en ce qui concerne son accord de licence avec Electronic Arts.

C’est selon le New York Times, qui rapporte que l’organisation recherche plus du double du montant qu’EA Sports paie actuellement dans son accord de licence actuel pour utiliser le nom de la FIFA pour sa franchise de football à succès. Cela représenterait apparemment environ 1 milliard de dollars tous les quatre ans.

La FIFA cherche également à limiter ce que EA peut réellement faire avec sa licence ; la société de jeux vidéo a déclaré qu’elle avait le droit d’explorer d’autres sources de revenus telles que les temps forts des matchs de football, les tournois d’esports et … les NFT.

Les deux sociétés devraient conclure un accord d’ici la fin de l’année. L’accord actuel expire à la fin de 2022.

Cela survient après qu’EA a annoncé qu’il pourrait rebaptiser sa franchise FIFA et a déposé des marques pour le terme « EA Sports FC » au Royaume-Uni et dans l’UE.

Alors qu’EA et la FIFA ont refusé de commenter, le NYT a pu parler à l’ancien directeur d’EA Peter Moore, qui a souligné qu’il était inhabituel pour la société de jeux de discuter même publiquement de ses accords de licence de cette manière.

« Je ne me souviens pas qu’ils aient jamais publié une déclaration disant que nous étions en négociations sur un renouvellement de la licence », a-t-il déclaré. « Cela envoie clairement un petit signal. »

Le géant de l’édition a également récemment renouvelé son contrat avec le syndicat des footballeurs professionnels, la FIFPRO.

