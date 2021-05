Rapport: la fonctionnalité ATT d’iOS 14.5 pousse certains annonceurs vers Android

Un rapport de l’Alliance Post-IDFA montre que deux semaines après la sortie d’iOS 14.5, les annonceurs ont commencé à dépenser davantage sur la plate-forme Android. Cette alliance combine les données fournies par Liftoff, AdColony, Fyber, Singular et Vungle. Il s’agit du premier rapport sur l’impact des politiques de transparence du suivi des applications introduites avec iOS 14.5 en avril.

Selon le rapport, qui a collecté des données du 26 avril au 9 mai, seuls 36,5% des utilisateurs d’iOS 14.5 optent pour le suivi des publicités. Avec cela, le coût pour mille impressions (CPM) est passé d’une baisse de 2,4% (Liftoff) à 8,73%, sur la base des données d’AdColony.

Même avec ce faible, l’alliance ne croit en une baisse qu’à court terme, mais à mesure que de plus en plus d’utilisateurs adoptent iOS 14.5 et que les spécialistes du marketing se sentent plus confiants dans les dépenses contre le trafic sans IDFA, les prix du CPM augmenteront à nouveau.

Avec ce rapport, les dépenses publicitaires ont changé, iOS diminuant principalement et Android ayant une augmentation des dépenses:

Les rapports sur les modifications des dépenses publicitaires sur iOS varient selon les partenaires de l’alliance. Certains rapportent une diminution des dépenses, allant de 2,51% (AdColony) à 3,59% (Singular). Vungle, en revanche, a vu ses dépenses sur iOS augmenter de 3,32%. Les partenaires de l’alliance post-IDFA signalent tous une augmentation des dépenses Android dans les deux semaines suivant la sortie d’iOS14.5. Ceux-ci incluent Liftoff trouvant une augmentation de 8,29% et Vungle trouvant une augmentation de 21%. La tendance suggère que les spécialistes du marketing peuvent dépenser plus en acquisition d’utilisateurs si vous combinez les chiffres iOS et Android.

L’Alliance Post-IDFA affirme que les changements introduits par iOS 14.5 ont jusqu’à présent été limités. «Dans les semaines à venir, l’adoption d’iOS 14.5 augmentera certainement rapidement, et nous aurons plus de données à partager sur les habitudes de dépenses et les taux d’activation.»

Certains utilisateurs voyant toujours le bouton ATT grisé, il faudra encore un certain temps avant que nous puissions savoir avec certitude l’impact d’iOS 14.5 sur les dépenses des annonceurs. Selon l’alliance, pour l’instant, les annonceurs «peuvent avoir 99 problèmes, mais l’IDFA n’en fait pas encore partie».

