Rapport: la gamme iPhone 13 reste plus limitée que l’iPhone 12 l’année dernière

Neuf semaines après le lancement de l’iPhone 13, il est toujours plus difficile d’en obtenir un que l’iPhone 12 de l’année dernière, selon un nouveau rapport de JP Morgan. Le rapport montre que les estimations de livraison aux États-Unis pour l’iPhone 13 mini peuvent prendre jusqu’à 8 jours pour être expédiées, tandis que l’iPhone 13 peut prendre jusqu’à 10 jours. Les utilisateurs qui souhaitent un iPhone 13 Pro ou 13 Pro Max devront attendre près d’un mois, jusqu’à 26 jours.

Comme l’a vu AppleInsider de Samik Chatterjee, analyste en chef de JP Morgan, les États-Unis représentent environ 35% des expéditions d’iPhone dans le monde. Le rapport montre que « les estimations de livraison sont restées stables à 11 jours pour l’iPhone 13 et 28 jours pour les 13 Pro et 13 Pro Max. Les délais de livraison pour l’iPhone 13 mini sont passés de 11 jours à 10 jours.

La Chine, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont également connu une modération dans la nouvelle gamme d’iPhone, a déclaré Chatterjee. Il écrit:

« Malgré la modération des délais à mesure que l’offre s’améliore, elle reste stable aux États-Unis – indiquant des tendances solides de la demande, et elle reste la plus élevée sur une base géographique en Chine – indiquant une demande beaucoup plus élevée que prévu, ce qui est de bon augure pour l’intérêt / la demande pour la série iPhone 13 globalement par rapport aux attentes des investisseurs pour un cycle de volume plus doux que la série iPhone 12. «

Il est important de noter que bien qu’Apple ait été l’entreprise la mieux préparée à la pénurie de semi-conducteurs, cette pénurie affecte également la capacité d’Apple à livrer des iPhones plus rapidement.

Par exemple, en octobre, la société a publié ses résultats du quatrième trimestre 2021. Bien que les revenus de l’iPhone aient augmenté de 47% d’une année sur l’autre, Apple n’a pas été en mesure de répondre aux attentes globales des analystes de plus de 84,85 milliards de dollars de revenus, pour un chiffre d’affaires de 64,7 milliards de dollars.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré à l’époque :

« Cette année, nous avons lancé nos produits les plus puissants à ce jour, des Mac équipés de M1 à une gamme d’iPhone 13 qui établit une nouvelle norme de performances et permet à nos clients de créer et de se connecter de nouvelles manières », a déclaré Tim Cook, PDG d’Apple. « Nous insufflons nos valeurs dans tout ce que nous fabriquons – nous nous rapprochons de notre objectif 2030 d’être neutres en carbone tout au long de notre chaîne d’approvisionnement et tout au long du cycle de vie de nos produits, et nous poursuivons sans cesse notre mission de construire un avenir plus équitable. »