Rapport: la Juventus, l’Inter Milan, Tottenham Hotspur, le Paris Saint-Germain, l’Atletico Madrid lorgnent Corentin Tolisso du Bayern Munich

Selon Calciomercato.com, le milieu de terrain du Bayern Munich Corentin Tolisso sera une cible de transfert très populaire l’été lorsqu’il entrera en agence libre.

Le Français, qui est peu probable – à ce stade – de signer à nouveau avec le Bayern Munich, pourrait être une option attrayante pour des clubs comme la Juventus, Tottenham Hotspur, l’Inter Milan, le Paris Saint-Germain et l’Atletico Madrid :

Son contrat expire à la fin de la saison avec le Bayern Munich mais pour Corentin Tolisso une petite enchère a déjà été déclenchée pour l’emmener en transfert gratuit. En Italie, selon la presse allemande, l’Inter et la Juventus sont en lice, tandis qu’à l’étranger, gardez un œil sur le PSG, Tottenham et l’Atletico Madrid.

On pense que le Bayern Munich serait prêt à vendre Tolisso pendant le mercato d’hiver, mais le climat financier pourrait pousser les clubs à attendre l’été lorsque le Français sera un transfert gratuit.

Le plus gros problème de Tolisso n’a jamais été sa performance sur le terrain, mais sa capacité à rester en bonne santé. Même cette saison, alors qu’il entrait dans une année de « prouvez-le » avant de devenir agent libre, Tolisso a raté six matchs et 50 jours d’action par Transfermarkt.