Rapport: la Juventus lorgne le manager du Bayern Munich, Hansi Flick

Selon un rapport de Sport Bild, la Juventus a déjà «manifesté son intérêt» pour le manager du Bayern Munich Hansi Flick.

Avec Andrea Pirlo ne faisant pas exactement sa marque en tant que manager de l’équipe, l’ancien club de Super League européenne serait impatient de faire venir Flick pour reprendre l’équipe. Flick, cependant, aurait également quelques prétendants en Premier League:

Selon les informations de SPORT BILD, la Juventus Turin aurait déjà manifesté son intérêt pour le triple entraîneur du Bayern. La légende italienne Andrea Pirlo (41 ans) entraîne actuellement le Ronaldo Club, qui n’est actuellement que quatrième en Serie A. Après les gros investissements, ils veulent enfin des titres internationaux à Turin – Flick serait un candidat pour ce projet! Mais les clubs de Premier League devraient également être très intéressés par Flick.

Peu importe où le chemin de Flick mène finalement – il peut se détendre et attendre les développements. Avec un salaire annuel estimé à huit millions d’euros, il est possible de passer un an sans la libération du Bayern.