Rapport: La liste de souhaits de transfert initiale de Julian Nagelsmann était trop riche pour le Bayern Munich

Selon un rapport de Sport Bild, Julian Nagelsmann a déjà frappé un mur au Bayern Munich avec sa liste de souhaits de transfert.

Le compte Twitter @iMiaSanMia a capturé l’histoire de Sport Bild, qui indique que les demandes de Nagelsmann n’étaient pas économiquement réalisables pour les Bavarois pour le moment. Dans une tournure étrange, un scénario comme celui-ci serait l’une des principales raisons pour lesquelles Hansi Flick est devenu mécontent de son rôle dans le processus de planification de l’équipe:

Les prénoms suggérés par Julian Nagelsmann au club pour renforcer l’effectif sont actuellement irréalistes. Le club doit économiser de l’argent et Nagelsmann doit compter sur sa capacité à développer des joueurs [@SPORTBILD] – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 18 mai 2021

Sur la base du tweet ci-dessus, le Bayern Munich s’appuiera fortement sur Nagelsmann pour développer certains des jeunes joueurs de la liste. Au lieu de transferts coûteux – et sur la base de l’âge respectif de certains des joueurs que le Bayern Munich a en interne pour la saison prochaine – on peut supposer que les Bavarois vont compter sur Nagelsmann pour travailler avec des jeunes comme Tanguy Nianzou, Dayot Upamecano , Marc Roca, Jamal Musiala et peut-être même quelques joueurs actuellement sur la liste du Bayern Munich II.