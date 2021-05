Rapport: la «liste de vente» du Bayern Munich pour le mercato d’été

Selon un rapport de Sport Bild (tel que capturé par Tz), le Bayern Munich a rassemblé sa liste de joueurs qu’il tentera de vendre cet été.

Le groupe de sept joueurs présente quelques noms qui pourraient surprendre. Jetons un coup d’œil aux personnes que Sport Bild a répertoriées pour être vendues dans les mois à venir:

1. Corentin Tolisso – Le contrat prend fin en 2022: Le milieu de terrain français pourrait avoir besoin d’un mouvement plus que le Bayern Munich n’a besoin de le déplacer. Avec une profondeur de milieu de terrain limitée, les Bavarois semblent avoir conclu qu’ils tenteront de le vendre cet été plutôt que de risquer de le perdre pour rien en 2022. C’est un jeu intelligent pour le Bayern Munich s’ils ne savent pas si Tolisso peut rester en bonne santé ou s’il peut accepter d’être coincé derrière Leon Goretzka et Joshua Kimmich sur la carte de profondeur. Cependant, le statut de Tolisso en proie à des blessures pourrait également rendre les acheteurs un peu hésitants à engager des honoraires équitables en échange du milieu de terrain.

Analyse BFW: Tolisso est un grand talent, mais le joueur a besoin d’un nouveau départ. Le perdre n’aidera pas nécessairement le Bayern Munich, mais serait un bon coup de pouce pour le Français dans le but de trouver un endroit où il puisse être un partant régulier. L’Inter Milan et la Juventus font partie des clubs qui auraient manifesté leur intérêt pour Tolisso.

2. Bouna Sarr – Le contrat prend fin en 2024: Sarr a été inexplicablement donné un contrat de quatre ans l’été dernier et a procédé à une saison assez misérable, où il s’est retrouvé relégué sur le banc. Il y a une certaine ligne de pensée que Sarr pourrait réellement jouer un rôle sous le nouveau patron Julian Nagelsmann, mais Sarr n’était pas très bon lorsqu’il a été appelé cette saison.

Analyse BFW: Si le Bayern Munich peut réduire ses pertes et trouver un acheteur, il devrait vendre. Selon la rumeur, l’Olympique de Marseille s’intéresserait à Sarr.

3. Michaël Cuisance – Fin du contrat en 2024: Après un séjour de prêt improductif à l’Olympique de Marseille, la plupart des observateurs s’attendent à ce que Cuisance revienne au Bayern Munich. Alors que le club pourrait certainement utiliser Cuisance comme un élément de profondeur derrière Thomas Müller, Goretzka et Kimmich, il semble que les Bavarois soient plus intéressés par la séparation avec le #StepOverKing.

Analyse BFW: Compte tenu du manque de profondeur du Bayern Munich et de la probabilité que Tolisso soit une vente plus facile et plus lucrative que Cuisance, le joueur de 21 ans pourrait en fait bénéficier d’un sort sous Nagelsmann. Reste à voir, cependant, si le Bayern Munich en a assez vu de Cuisance pour savoir qu’il ne veut plus en voir.

4. Joshua Zirkzee – Le contrat prend fin en 2023: Certain de revenir d’un terrible séjour de prêt criblé de blessures au Parma Calcio 1913, l’avenir de Zirkzee au Bayern Munich est extrêmement nuageux. Comme quelques-uns des autres jeunes joueurs du club, le Néerlandais semble avoir un coup dur avec son développement au Bayern Munich et pourrait bénéficier d’un déménagement.

Analyse BFW: Les débuts fulgurants de Zirkzee avec le Bayern Munich ont suscité l’espoir de nombreux fans, mais la forme du jeune a considérablement chuté au cours de la campagne 2020/2021. C’est le cas classique de savoir si un joueur a juste besoin de bouger et de recommencer ou s’il doit essayer de se bâtir un avenir à Munich.

5. Fiete Arp – Le contrat se termine en 2024: Le jeune attaquant a subi deux saisons de blessures sur la Säbener Straße et a un salaire prohibitif (selon la rumeur, 5 millions d’euros). La décision mutuelle bizarre entre Arp et Hansi Flick de faire jouer le jeune joueur toute la saison avec le Bayern Munich II a certainement jeté sa saison pour la boucle, mais entre les blessures, la lutte contre sa confiance et un manque de forme, Arp a connu une autre saison perdue.

Analyse BFW: Ce serait formidable de voir Arp dans la première équipe du Bayern Munich la saison prochaine comme une option de banc polyvalente pour Nagelsmann, mais cela ne semble pas probable à ce stade. Hannover 96 serait intéressé par l’acquisition d’Arp. Reste à voir si Arp, lui-même, serait ouvert à recommencer ailleurs. Le joueur a déjà indiqué qu’il voulait se battre pour prouver son courage avec le Bayern Munich.

6. Adrian Fein – Le contrat se termine en 2023: Fein est un autre joueur qui n’a pas réussi à obtenir un prêt. Le PSV Eindhoven a eu les mêmes problèmes d’intégration de Fein que Hansi Flick, ce qui n’est pas de bon augure pour le jeune milieu de terrain. Avec Marc Roca, Torben Rhein et certains des noms de cette liste potentiellement toujours avec le Bayern Munich la saison prochaine, il semble que Fein n’aura pas de place et doit simplement passer à autre chose.

Analyse BFW: Fein avait un avenir prometteur en tant que milieu de terrain défensif à un moment donné, mais les choses sont allées au sud pour le joueur de 22 ans. Un éloignement du Bayern Munich pourrait être exactement ce que le médecin a ordonné pour ramener la carrière de Fein dans la bonne direction.

7. Niklas Süle – Le contrat prend fin en 2022: Il est temps de faire ou de mourir pour Süle. Il sera soit signé pour une prolongation de contrat d’ici la fin du mois d’août, soit il sera vendu. Assurément, le Bayern Munich voudra remédier à cette situation le plus rapidement possible car Süle car est de loin l’atout le plus précieux du club qui pourrait être sur le marché cet été. L’embauche de Nagelsmann pourrait également donner à Süle un nouveau départ avec le Bayern Munich. De plus, il est toujours attrayant pour les Bavarois d’avoir le meilleur défenseur central d’Allemagne dans leur alignement pour le prochain cycle de la Coupe du monde.

Analyse BFW: Süle devrait être considéré comme une pièce fondamentale pour le Bayern Munich, mais même avec les prochains départs de David Alaba et Jerome Boateng, il y a une cargaison de talents disponibles en arrière-plan. En fin de compte, Süle réfléchit peut-être à l’endroit où il obtiendra plus de temps de jeu – avec le Bayern Munich ou ailleurs. Avec la taille, la vitesse et le talent que les clubs convoitent, ce serait bien de voir Süle faire partie du groupe central du Bayern Munich pour la prochaine génération à Säbener Straße.

Résumé

Comme le souligne Tz, une vente de Süle pourrait apporter au Bayern Munich le type de revenu nécessaire pour acquérir un joueur comme Florian Neuhaus ou Achraf Hakimi. Il convient également de noter, cependant, que les clubs de ces deux joueurs insistent fortement sur le fait qu’aucun ne partira cet été.

Quoi qu’il en soit, le club cherchera probablement à faire venir quelques joueurs pour soutenir le groupe principal, mais combien le Bayern Munich doit dépenser pourrait être déterminé par qui il est capable de vendre.