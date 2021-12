Rapport: la planification de l’équipe du Bayern Munich pour l’été révélée

Le Bayern Munich est à un stade étrange en termes de planification de l’équipe.

Avec des vétérans clés approchant de la fin de leurs contrats respectifs au cours des deux prochaines saisons, les Bavarois ont une grande décision à prendre. Selon Sport Bild (tel que capturé par @iMiaSanMia), le Bayern Munich a un plan – et une liste d’alternatives si les choses tournent mal. Voyons quelle pourrait être la stratégie :

Planifier un

Prolongez les contrats de Robert Lewandowski (2023), Kingsley Coman (2023) et Niklas Süle (2022).

Plan B

Signez Erling Haaland du Borussia Dortmund (rachat de contrat en 2022), Ousmane Demebele du FC Barcelone (gratuit) et Antonio Rüdiger du Chelsea FC (gratuit).

Régime C

Signez Dusan Vlahovic de la Fiorentina (2023) ou Lautaro Martinez de l’Inter Milan (2026), Federico Chiesa de la Juventus (2022 – la Juventus a un prêt avec obligation d’acheter Chiesa à la Fiorentina, donc le prix serait exorbitant) et Nico Scholotterbeck du SC Fribourg (2023).

Le plan C semble être le niveau « Nous avons atteint DEFCON 5 », car il faudrait beaucoup d’argent pour payer trop cher les joueurs et aussi beaucoup de désespoir. Le plan A semble le plus probable, mais nous pourrions voir un mélange de plans A et B si les choses tournent mal avec l’un ou l’autre de Lewandowski, Coman ou Süle.