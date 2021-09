Rapport: la production d’Apple Watch Series 7 augmentera ce mois-ci, M1X MacBook Pros en octobre/novembre

in

Deux nouveaux rapports de Digitimes ce matin prétendent offrir de nouveaux détails sur les délais de production de deux nouveaux produits très attendus d’Apple cet automne. Selon les rapports, les nouveaux MacBook Pro alimentés par M1X devraient être lancés plus tard à l’automne, tandis que l’Apple Watch Series 7 devrait être produite en série fin septembre.

Dans le premier rapport axé sur les nouveaux MacBook Pro, Digitimes indique que les pénuries en cours dans la chaîne d’approvisionnement continuent d’avoir un impact sur les plans d’Apple pour les MacBook Pro mini-LED 14 pouces et 16 pouces alimentés par la puce M1X. Le rapport dit :

Les pénuries de puces en cours, à des degrés divers, pourraient faire en sorte que le lancement des prochains MacBook Pro miniLED rétroéclairés d’Apple soit prévu en octobre ou même en novembre, au lieu du mois de septembre habituel, selon des sources du secteur.

Cela correspond aux précédents rapports de Mark Gurman de Bloomberg, qui a déclaré en juillet que les nouveaux MacBook Pro devraient être lancés entre septembre et novembre. Digitimes, cependant, indique que nous pouvons nous y attendre vers la dernière extrémité de cette chronologie.

Pendant ce temps, l’Apple Watch Series 7 devrait augmenter sa production fin septembre, selon un aperçu d’un rapport payant de Digitimes (via MacRumors). Cela vient après que Nikkei et Bloomberg ont rapporté plus tôt cette semaine que les fournisseurs d’Apple Watch ont rencontré des problèmes de production en raison du nouveau design des wearables.

Ce qui reste incertain, c’est ce que ces retards signifient pour l’annonce de l’Apple Watch Series 7. On s’attendait généralement à ce que l’Apple Watch Series 7 soit annoncée ce mois-ci aux côtés de l’iPhone 13. Si les fournisseurs ne prévoient pas d’augmenter la production avant la fin septembre, cela pourrait signifier qu’une sortie n’aura lieu qu’en octobre. voire novembre.

