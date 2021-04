Rapport: La proposition de plaque d’Eddie Van Halen à Pasadena ne peut contenir sa ressemblance ou sa guitare “ Frankenstrat ”

Selon Pasadena Now, un mémorial honorant le légendaire VAN HALEN guitariste Eddie Van Halen dans son ancienne ville natale de Pasadena, en Californie, semble aller de l’avant.

Deux femmes de Pasadena qui se sont lancées dans un effort pour commémorer EddieLa vie de la société a déclaré plus tôt cette semaine qu’ils avaient rencontré un responsable de la ville et un responsable de la Pasadena Center Operating Co.

Après avoir collecté 6500 $ grâce aux dons de fans du monde entier, Randa Schmalfeld et Julie Kimura ont été invités à concevoir une plaque en l’honneur de l’emblématique homme à la hache.

La plaque proposée, qui – en raison de problèmes juridiques – ne peut contenir Van Halensa ressemblance ou sa célèbre guitare «Frankenstrat» – serait installé près du centre de conventions de la ville, qui est à côté de l’auditorium civique, où VAN HALEN joué un certain nombre de fois entre 1975 et 1978.

“VAN HALENL’ascension épique d’un groupe de garage local à des héros locaux et à des superstars internationales est tout simplement incroyable », a déclaré Schmalfeld. “Nous sommes ravis que VAN HALEN sera reconnu par une plaque célébrant les racines de Pasadena du groupe et le rôle important que le Pasadena Civic Auditorium a joué dans le succès précoce du groupe. Nous sommes ravis de faire ce don important pour célébrer Edward Van Halentalent extraordinaire et en l’honneur de VAN HALENles racines de Pasadena. “

Responsable de l’information publique de Pasadena Lisa Derderian a confirmé que la ville «va de l’avant avec une plaque devant ou à côté du Convention Center où le groupe s’est produit à plusieurs reprises au cours de ses premières années».

Aucun délai n’a été fixé pour l’installation du mémorial.

En octobre dernier, une réunion du conseil municipal s’est tenue à Pasadena où un mémorial honorant Eddie a été discuté.

Directeur de la ville Steve Mermell a été chargé de proposer des idées sur la meilleure façon d’honorer le musicien, décédé plus tôt le même mois à l’âge de 65 ans.

Dans les trois premières semaines après Eddiela mort, la ville a été bombardée de demandes pour rendre hommage au guitariste “pour reconnaître à la fois son lien local avec Pasadena, ainsi que l’impact de son art sur la musique”, Mermell écrit dans un rapport.

“Reconnaître Van Halen le groupe et / ou les membres individuels devraient être considérés, “selon le rapport.” Avec son décès, Eddie Van HalenLa reconnaissance internationale de l’artiste en tant qu’artiste musical est reconnue pour son impact significatif sur le genre Rock & Roll et son héritage est une source de fierté pour la ville. “

Suivant Eddiemort après une longue bataille contre le cancer, les fans ont laissé des fleurs dans sa maison d’enfance, rue Las Lunas à Pasadena. Des fleurs supplémentaires, des bougies et des souvenirs de fan ont été placés sur Allen Avenue où Eddie et Alex ont gratté le nom de leur groupe dans le ciment humide d’un trottoir quand ils étaient adolescents.

VAN HALEN a été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll en 2007.

Pierre roulante magazine classé Eddie Van Halen N ° 8 dans sa liste des 100 plus grands guitaristes.

