Rapport: La start-up de transfert de fonds numérique de Seattle, Remitly, embauche des banques pour une introduction en bourse à environ 5 milliards de dollars

Les nouvelles: La startup de Seattle, Remitly, a engagé des banques d’investissement pour se préparer à une offre publique initiale, selon .. L’introduction en bourse valoriserait Remitly à environ 5 milliards de dollars, a rapporté . – un pic considérable par rapport à sa dernière évaluation de 1,5 milliard de dollars en juillet. Remitly a refusé de commenter lorsqu’il a été contacté par ..

Contexte Remitly: Fondée en 2011, la technologie mobile de Remitly permet aux gens d’envoyer et de recevoir de l’argent au-delà des frontières, y compris les immigrants aux États-Unis et au Royaume-Uni qui soutiennent les familles de pays comme les Philippines, l’Inde, le Salvador et d’autres. Le service élimine les formulaires, codes, agents et autres frais généralement associés au processus de transfert d’argent international dominé par Western Union, MoneyGram et d’autres fournisseurs de longue date.

Dernier financement: Remitly a levé 85 millions de dollars en juillet pour une valorisation de 1,5 milliard de dollars. Le financement total à ce jour, qui comprend une injection de fonds de 220 millions de dollars à partir de juillet 2019, s’élève à près de 400 millions de dollars.

Remitly, classé n ° 3 sur la liste . 200 des meilleures startups technologiques du Pacifique Nord-Ouest, compte environ 1000 employés dans son siège de Seattle et dans six autres bureaux à Spokane, Washington, Londres, Cork, Cracovie, Manille et Managua.