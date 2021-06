Rapport : la Tanzanie franchit une nouvelle étape vers l’adoption de la cryptographie

in

La Tanzanie est un autre pays qui montre des signes d’adoption des crypto-monnaies. La banque centrale de la nation d’Afrique de l’Est se prépare à l’avènement des crypto-monnaies suite à une directive du président Samia Suluhu Hassan. Selon des initiés, l’interdiction de 2019 sur l’actif numérique pourrait être annulée, rapporte ..

Le président fait l’éloge de la technologie blockchain

Le président tanzanien Samia Suluhu Hassan a succédé à John Magufuli, décédé en mars. Marquant un changement de politique en matière de monnaies numériques, le nouveau leader a déclaré que les crypto-monnaies arriveraient inévitablement dans le pays. Lors de l’ouverture d’une nouvelle succursale de la banque centrale, il a déclaré :

« Dans le secteur financier, nous avons assisté à l’émergence de la technologie blockchain ou crypto-monnaie. De nombreux pays dans le monde n’ont pas accepté ou commencé à utiliser ces devises. Cependant, je voudrais conseiller à la banque centrale de commencer à travailler sur ces questions. préparé.”

La banque centrale a interdit l’actif volatil en novembre 2019, arguant que la loi locale ne le reconnaissait pas. Suite aux commentaires du président Hassan, ils travaillent à l’adaptation de la loi. La Tanzanie est maintenant sur le point de rejoindre El Salvador, le premier pays au monde à adopter le Bitcoin (BTC / USD) comme monnaie légale.

La banque “travaille sur des directives”

Selon un porte-parole de la Bank of Tanzania, il progresse progressivement. Le porte-parole n’a pas répondu lorsqu’on lui a demandé si le pays avait l’intention d’émettre sa propre monnaie numérique ou d’adopter des monnaies existantes, comme le bitcoin.

Hassan est beaucoup plus favorable aux actifs et aux investissements étrangers en général, contrairement à son défunt prédécesseur, qui s’est opposé à l’extraction d’or par des sociétés étrangères et est entré en conflit avec le Kenya au sujet de l’accès au marché.

Ses encouragements sont soutenus par le président de l’Association des banquiers de Tanzanie, Abdulmajid Nsekela, car le pays dépend encore fortement des transactions en espèces. Nsekela a déclaré que le plus grand défi auquel les régulateurs sont confrontés sont les innovations qui les prennent par surprise. En se préparant progressivement, la banque centrale pourra mieux estimer les risques et y faire face en amont.

Cependant, le calendrier de Tany vers l’adoption complète du Bitcoin ou d’autres crypto-monnaies à l’heure actuelle n’est pas clair. L’analyste de Tellimer, Faith Mwangi, a déclaré que le changement de ton du président est clair, mais tout le monde n’a pas encore vu si la banque centrale prendra des “mesures concrètes” pour adopter les actifs numériques.

