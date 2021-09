Rapport: la technologie satellite de l’iPhone 13 ne fonctionnera que dans des cas spécifiques comme les catastrophes

Selon des rumeurs récentes, Apple se prépare à lancer l’iPhone 13 avec de nouvelles capacités de communication par satellite LEO et un nouveau rapport offre plus de détails sur ce que cela apportera et n’apportera pas.

Selon Mark Gurman de Bloomberg via la newsletter hebdomadaire Power On, l’iPhone 13 disposera de la technologie requise pour parler aux satellites, mais il sera réservé à une utilisation lorsque la couverture cellulaire n’est pas disponible. Et même alors, dit Gurman, il ne sera disponible que sur des marchés spécifiques. Plus précisément, Gurman dit que nous devrions nous attendre à ce que la nouvelle méthode de communication soit utilisée lors d’urgences et de catastrophes, comme les accidents d’avion.

Après près de cinq ans à explorer comment cela pourrait fonctionner avec les satellites, Apple se prépare pour son premier lancement connexe : des fonctionnalités d’urgence pour l’iPhone. Apple travaille sur au moins deux approches : la transmission de courts textes d’urgence et l’envoi de signaux de détresse SOS pour les crises, comme les accidents d’avion ou le naufrage de navires, dans des zones reculées.

Gurman souligne également que si certains espéraient passer des appels téléphoniques par satellite, ce ne sera pas du tout le cas.

Certains m’ont demandé si ces nouvelles fonctionnalités signifient que l’iPhone peut être utilisé comme un téléphone satellite et avoir la possibilité de passer des appels partout dans le monde sans couverture cellulaire. La réponse est un grand non. Cela ne se produira pas maintenant, l’année prochaine ou dans un avenir proche.

Le rapport poursuit en disant qu’Apple envisage même de lancer ses propres satellites, bien que cela soit probablement loin du décollage.

L’iPhone 13 d’Apple pourrait même ne pas bénéficier des fonctionnalités satellite le premier jour non plus. On pense qu’Apple pourrait ajouter le matériel maintenant afin qu’il puisse être activé via une mise à jour logicielle à un moment donné dans le futur.

Communications par satellite ou non, l’iPhone 13 sera le meilleur iPhone à ce jour. Avec de nouvelles capacités de caméra, une encoche plus petite et un écran 120 Hz supposé, tous les yeux seront rivés sur l’annonce de l’iPhone 13 qui devrait avoir lieu plus tard ce mois-ci.