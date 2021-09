Rapport: l’actualisation du mini-LED MacBook Pro d’Apple devrait arriver dans quelques semaines

in

Selon un nouveau rapport, Apple commencera à vendre les MacBook Pro mini-LED très répandus “d’ici quelques semaines”. Ces machines arboreront également une nouvelle puce M1X conçue par Apple.

Écrivant dans la newsletter Power On du week-end, Mark Gurman de Bloomberg a déclaré que nous devrions nous attendre à la mise à jour du nouveau MacBook Pro dans quelques semaines, le retour de MagSafe n’étant qu’une des fonctionnalités auxquelles nous pouvons nous attendre. De nouveaux écrans de 14 et 16 pouces sont annoncés, tandis que des puces M1X plus rapides devraient faire leurs débuts dans les nouveaux ordinateurs portables.

Des MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec des puces M1 haut de gamme, une charge magnétique MagSafe, des écrans miniLED et aucune barre tactile ne sont en vue. Après des retards, attendez-vous à ce qu’ils arrivent sur les tablettes au cours des prochaines semaines.

Les nouvelles machines seront les premiers ordinateurs portables Apple à utiliser la technologie mini-LED. Apple propose déjà des mini-LED dans le cadre de la gamme iPad Pro, avec une reproduction des couleurs et une luminosité améliorées, quelques-uns des avantages offerts par la technologie.

Alors qu’Apple organise un événement demain, il devrait être dédié à l’iPhone 13, à l’Apple Watch Series 7 et même aux AirPod. Il semble peu probable que nous nous attendions à ce que de nouveaux Mac arrivent au cours du même événement à ce stade.

Compte tenu de l’arrivée de la puce Apple M1X, d’un nouvel écran et du retour de MagSafe, il est juste de dire que le rafraîchissement du MacBook Pro 16 pouces pourrait devenir le meilleur Mac pour une tonne de personnes – bien que quiconque s’attend à ce que cette chose soit bon marché est susceptible d’être déçu.