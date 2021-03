Rapport: l’App Store inclut des applications d’un groupe chinois sur liste noire lié au génocide ouïghour

Un nouveau rapport de The Information ce matin souligne qu’Apple héberge un certain nombre d’applications sur l’App Store créées par un groupe paramilitaire chinois qui a été mis sur liste noire par le gouvernement américain. Apple dit qu’il se conforme à la loi américaine, mais la nouvelle survient alors que la société subit de plus en plus de pressions pour couper tout lien éventuel avec les abus et le génocide contre le peuple musulman ouïghour dans la région du Xinjiang.

Continuer à faire des affaires dans cette partie de la Chine est devenu plus périlleux pour des entreprises américaines comme Apple, Nike, et plus encore à mesure que les accusations grandissent selon lesquelles le gouvernement chinois est impliqué dans le travail forcé, les abus et le génocide contre la minorité musulmane ouïghoure.

Le rapport indique que le Corps de production et de construction du Xinjiang est le groupe en question avec une variété d’applications sur l’App Store:

Les applications, qui fournissent des nouvelles, offrent des informations sur les services gouvernementaux et aident les petites entreprises à gérer les commandes pour le commerce électronique, les appels téléphoniques et les réparations à domicile, ont été créées par différentes unités du Corps de production et de construction du Xinjiang, une organisation paramilitaire en charge de la région. économie et sécurité. Plusieurs gouvernements occidentaux et groupes de défense des droits humains ont accusé le Corps d’avoir détenu et abusé physiquement ou stérilisé jusqu’à 2 millions d’Ouïghours, les résidents ethniquement turcs du nord-ouest de la Chine. Les responsables chinois ont nié à plusieurs reprises les allégations.

Le gouvernement américain a mis sur liste noire le Corps de production et de construction du Xinjiang, ce qui signifie que les entreprises et les organisations américaines ne peuvent pas faire affaire avec le groupe. Cependant, Apple dit être conscient de la situation et se conformer à la loi américaine.

Un porte-parole d’Apple a déclaré dans un communiqué, sans donner de détails, que la société avait examiné les applications et qu’elles respectaient la loi américaine. Le département du Trésor américain n’a pas répondu aux demandes de commentaires envoyées par courrier électronique.

Le rapport souligne que le respect de la liste noire des États-Unis est géré par des fonctionnaires du Trésor américain et qu’il ne s’agit pas d’un processus transparent publiquement. De plus, la façon dont les applications mobiles s’intègrent dans l’image n’est pas connue.

Huit avocats spécialisés dans la conformité aux listes noires ont déclaré que les directives américaines concernant les applications mobiles créées par des entités sanctionnées ne sont pas claires et que seuls les fonctionnaires du Trésor peuvent décider si Apple enfreint la loi. Les avocats ont déclaré qu’ils feraient preuve de prudence en disant aux entreprises de bloquer les applications ou de demander conseil aux responsables américains.

Nous avons déjà vu Apple bloquer des applications et même l’ensemble de l’App Store dans des pays comme l’Iran conformément à la loi américaine.

Apple a déclaré dans son rapport sur la responsabilité des fournisseurs de 2020 que 82% des fournisseurs étaient «très performants» et que les «moins performants» étaient tombés à un record de moins de 1%.

Pendant ce temps, le gouvernement américain a adopté la loi sur la prévention du travail forcé ouïghour à la Chambre à l’automne 2020, et elle a maintenant été réintroduite au Congrès le 11 mars de cette année. D’ici peu, nous pourrions voir plus de restrictions sur la façon dont les entreprises américaines peuvent faire des affaires dans la région.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: