Rapport : l’approbation des jeux chinois devient plus stricte

Le régulateur chinois du contenu, l’Administration nationale de la presse et des publications (NPPA) impose apparemment des restrictions plus strictes sur le type de jeux dont la sortie est approuvée dans la région.

C’est selon le South China Morning Post, qui rapporte qu’une note à cet effet a circulé au sein de l’organisation à la suite d’un cours de formation interne. La NPPA dit que le processus d’approbation va devenir plus strict et que les sociétés de jeux vont avoir une liste plus longue de contenu à éviter afin d’obtenir le feu vert pour une sortie en Chine.

Ladite note dit que les jeux doivent représenter “un ensemble correct de valeurs” et ne sont pas un moyen de divertissement apolitique. De plus, ils doivent présenter une représentation précise de l’histoire et de la culture chinoises.

SCMP dit que le contenu interdit comprend les jeux qui violent la loi chinoise, divulguent des secrets d’État et encouragent les enfants à se faire du mal, ainsi que ceux qui propagent la violence, le jeu ou la superstition. La romance gay et les « hommes efféminés » sont également sur la liste des non.

De plus, le mémo de la NPPA dit que les joueurs ne devraient pas avoir le choix d’être bons ou mauvais dans un jeu.

Cela survient à la suite du fait que la NPPA n’a approuvé aucun jeu pour une sortie en août ou en septembre.

L’industrie chinoise des jeux est actuellement soumise à une sorte de répression gouvernementale. Des règles plus strictes sur la façon et le moment où les enfants peuvent jouer à des jeux ont été mises en place, tandis que plus de 200 entreprises de la région se sont engagées à s’autoréglementer en raison des inquiétudes suscitées par la dépendance aux jeux vidéo.

