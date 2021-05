Rapport: L’AS Monaco s’intéresse à Jerome Boateng du Bayern Munich

Selon un rapport de France Football, l’AS Monaco s’intéresse au futur agent libre du Bayern Munich, Jerome Boateng.

Boateng, bien sûr, a une certaine connaissance du manager monégasque Niko Kovac depuis leur temps ensemble en Bavière:

Monaco pourrait porter un gros coup cet été. Soucieux d’apporter de l’expérience à sa jeune équipe, notamment en défense, Niko Kovac tentera de convaincre Jérôme Boateng de le rejoindre. Au terme de son contrat après dix ans en Bavière, l’international allemand de 32 ans s’est récemment fait dire par les dirigeants qu’il ne serait pas prolongé pour faire place au Français Dayot Upamecano (transféré du RB Leipzig contre 42,5 M €) .

Fait intéressant, le même rapport a également déclaré que Monaco s’intéressait au gardien du Borussia Dortmund, Roman Burki. Cela intéresse probablement le Bayern Munich, car Monaco a été considérée comme l’une des destinations potentielles du gardien Alexander Nübel.

Kovac a fait des merveilles avec l’AS Monaco jusqu’à présent et ajouter plus d’expérience en arrière-plan aiderait à solidifier encore plus les choses.