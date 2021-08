Rapport: le Bayern Munch a rencontré les représentants du défenseur du PSG Thilo Kehrer

in

Selon un rapport du journaliste de Footmercato Santi Aouna, le Bayern Munich envisage sérieusement de déménager pour le défenseur du Paris Saint-Germain Thilo Kehrer.

Ces dernières semaines, les Bavarois étaient liés à Kehrer, mais la plupart des observateurs ont rejeté les rumeurs comme le type de discours typique généré pendant la “saison idiote”. Maintenant, cependant, il semble que ces discussions pourraient en fait avoir une certaine influence :

Info : Comme révélé ici, le Bayern Munich reste attentif à la situation de Thilo Kehrer Drapeau de l’Allemagne. Une rencontre a eu lieu hier soir entre l’un des représentants du joueur et un dirigeant bavarois.

Des informations supplémentaires ont été fournies dans le rapport :

Le club allemand a également rencontré ces dernières heures l’un des représentants du défenseur polyvalent de 24 ans pour discuter d’une éventuelle arrivée. Les deux parties étaient présentes vendredi soir lors du match entre le Borussia Mönchengladbach et le Bayern Munich (1-1). Acheté 37 millions d’euros à Schalke 04 à l’été 2018, Thilo Kehrer est toujours sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le PSG.

Avec Benjamin Pavard et Josip Stanisic comme meilleures options du Bayern Munich et Bouna Sarr comme réserve profonde, cette décision semble un peu déroutante – d’autant plus que les Bavarois essaieraient d’obtenir des fonds pour acquérir le milieu de terrain du RB Leipzig Marcel Sabitzer.