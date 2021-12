Rapport: le Bayern Munch pourrait fortement faire tourner l’équipe contre le FC Barcelone

Alors que 2021/22 n’est pas aussi fou et condensé de calendrier que 2020/21, certains des joueurs du Bayern Munich accumulent encore un gros kilométrage.

Avec le parcours de son club vers les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le manager du Bayern Munich Julian Nagelsmann pourrait tenter les dieux du football en ne jouant pas sa meilleure équipe.

Selon le botteur (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), Nagelsmann pourrait chercher à reposer Leon Goretzka pour le match et à réduire le temps de jeu de Thomas Müller et de Leroy Sane pour leur donner un répit. De plus, des joueurs, comme Niklas Süle, Serge Gnabry et Jamal Musiala – qui ont tous vu plus de temps sur le banc que sur le terrain (pour diverses raisons) ces derniers temps – pourraient être en ligne pour une longue course sur le terrain.

Mais que se passe-t-il si l’équipe «dépouillée» de Nagelsmann perd face au Barça et donne au club opprimé une seconde vie à l’UCL?

Espérons que nous ne le saurons pas.