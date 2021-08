Rapport: le Bayern Munich a approché Florian Neuhaus au sujet d’un déménagement l’été prochain; Liverpool dans le mix

Selon un rapport du journaliste Constantin Eckner (tel que capturé par le Liverpool Echo), le Bayern Munich a approché le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach Florian Neuhaus au sujet d’un déménagement l’été prochain.

Liverpool s’intéresse également à Neuhaus et suit la situation de près :

Un avantage que Liverpool pense pouvoir avoir dans une guerre d’enchères est Jurgen Klopp :

Neuhaus et son père sont de grands supporters du Bayern Munich, et cela pourrait faire pencher la balance en leur faveur, bien que Liverpool ait également un grand attrait pour son manager, Jurgen Klopp. Jouer pendant quelques saisons sous Klopp, si Neuhaus rejoignait Liverpool l’été prochain, pourrait être un facteur décisif. “Quand Klopp s’intéresse à certains joueurs allemands, il est un grand attrait”, a expliqué Eckner. « Il connaît tout le monde au plus haut niveau et les gens aiment lui parler parce que c’est un gars sympa !