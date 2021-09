Rapport: le Bayern Munich a contacté l’agent d’Antonio Rudiger

L’avenir d’Antonio Rudiger est toujours incertain car Chelsea n’a pas encore entamé de négociations avec lui pour un nouvel accord.

Un accord avec le Bayern Munich est-il possible ? Peut-être.

Le contrat actuel de Rudiger devrait expirer l’été prochain, et Thomas Tuchel a récemment admis que même s’il voulait que le défenseur central reste avec Chelsea, cela ne dépendait pas entièrement de lui. Niklas Sule est dans une situation similaire au Bayern Munich car son contrat doit également expirer l’été prochain et il avait, à un moment donné pendant la fenêtre de transfert d’été, été lié à Chelsea.

Selon un rapport de Bild, le Bayern a contacté l’agent de Rudiger, Sahr Senesie, qui se trouve également être son demi-frère. Christian Falk a révélé cette information dans l’émission Bild intitulée « English Week ». Il n’y avait pas d’autres informations spécifiques concernant la sensibilisation susmentionnée, mais cela survient deux jours seulement après qu’un article du Telegraph a rapporté que Chelsea n’était pas prêt à donner à Rudiger le salaire qu’il demandait, qui était d’environ 200 000 £ (environ € 232 000) par semaine. Chelsea ne veut pas lui offrir plus de 150 000 £ par semaine.

Comme Tuchel l’avait dit, il aimerait toujours garder Rudiger, mais le club reste ferme dans sa position qu’il ne veut pas offrir au défenseur central ce qu’il demande, similaire à la situation de David Alaba au Bayern avant qu’il finalement quitté pour rejoindre le Real Madrid. Chelsea aurait (auparavant) proposé à Rudiger une augmentation de salaire de 8,5 millions d’euros, mais il n’a pas voulu accepter cette offre. Rudiger et ses représentants ne veulent pas accepter moins qu’un million de salaire à deux chiffres. Actuellement à Chelsea, seuls Romelu Lukaku, N’Golo Kante, Timo Werner et Saul Niguez gagnent plus de 10 millions d’euros, Ben Chilwell touchant un peu moins de 10 millions d’euros.

Le Paris Saint-Germain et le Real Madrid surveillent également la situation de Rudiger à Chelsea, les deux clubs souhaitant le signer. Lorsque Frank Lampard était encore manager, il avait même essayé de revendre le centre au PSG ou à Tottenham Hotspur, mais un accord avec l’un ou l’autre club n’a pu être conclu, au grand bénéfice de Chelsea car sa forme s’est considérablement améliorée sous Tuchel en route vers le titre de la Ligue des champions. Il a connu un bon début de saison car Chelsea a déjà enregistré cinq feuilles blanches dans toutes les compétitions cette saison, dont la plus récente est survenue lors de la victoire 3-0 sur Tottenham au cours de laquelle Rudiger a marqué le troisième but de Chelsea.

La situation de Rudiger à Chelsea est parallèle à celle de Sule au Bayern. Son contrat expire également l’été prochain et un nouveau contrat n’a pas encore été proposé. Il a fait partie intégrante de la défense du Bayern sous Julian Nagelsmann aux côtés de Dayot Upamecano, mais pourrait faire face à une concurrence plus rude maintenant que Lucas Hernandez est de retour en pleine forme. Alors qu’un accord d’échange entre Rudiger et Sule pourrait avoir un sens sur le plan de la position et de la tactique, il y a une pression croissante pour que le front office du Bayern propose un nouvel accord à Sule en raison de la force avec laquelle il a commencé la saison. De plus, il est entendu qu’il ne demanderait pas autant que Rudiger.

Espérons que pour l’amour du Bayern, Sule veut en fait rester au Bayern même face à la concurrence avec Upamecano et Hernandez. S’il penche pour partir, cependant, un accord d’échange avec Rudiger pourrait être quelque chose que le Bayern examinera de plus près. Sule n’a pas dit extérieurement qu’il voulait partir, mais sans nouvel accord en place, il pourrait techniquement commencer à parler avec d’autres clubs dès janvier.